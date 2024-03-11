Тело мужчины нашли в ущелье на Кавказе

По сообщению ведомства, мужчина занимался внетрассовым катанием на горе Мусса-Ачитара. Вечером в воскресенье он не вернулся в гостиницу, и его знакомая обратилась к спасателям.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева несколько раз обследовали склоны. Мужчина катался вне трассы и погиб. Обнаружить его удалось не сразу», - сообщили в МЧС.

Спасатели спустили тело мужчины на носилках с помощью альпинистского снаряжения и веревок.

В феврале группа российских лыжников попала под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг у склонов Конгдури в Индии. В поисково-спасательной операции участвовали патрульные и военные с использованием вертолетов. В результате один из россиян погиб, шестерых удалось спасти.