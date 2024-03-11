11 марта 2024, 22:17

Тело мужчины нашли в ущелье на Кавказе

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Спасатели нашли тело мужчины в Домбай-Ульген на Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По сообщению ведомства, мужчина занимался внетрассовым катанием на горе Мусса-Ачитара. Вечером в воскресенье он не вернулся в гостиницу, и его знакомая обратилась к спасателям.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева несколько раз обследовали склоны. Мужчина катался вне трассы и погиб. Обнаружить его удалось не сразу», - сообщили в МЧС.

Спасатели спустили тело мужчины на носилках с помощью альпинистского снаряжения и веревок.

В феврале группа российских лыжников попала под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг у склонов Конгдури в Индии. В поисково-спасательной операции участвовали патрульные и военные с использованием вертолетов. В результате один из россиян погиб, шестерых удалось спасти.

Спасатели МЧС РФ Россия Мужчины
11 марта 2024, 22:29
Пятиклассница подарила старшеклассникам групповой секс на 23 Февраля
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Школьники сняли групповой секс с участием 11-летней девочки на видео в Первоуральске в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьница пригласила восьмиклассников к себе домой, где все и произошло. Весь процесс они снимали на видео.

Позже один из порнороликов нашла в телефоне подростка его мать. Она обратилась в полицию, потребовав наказать девочку и второго школьника. Полицейские провели профилактическую беседу с тремя детьми. Согласно неофициальной версии, групповым сексом девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля.

Жительница Москвы совратила свою дочь и снимала порноролики с ее участием. Процесс женщина снимала на телефон, чтобы продавать видео педофилам в интернете.

Ранее неизвестный напал на 11-летнюю девочку в заброшенной больнице в Подольске. Источник рассказал «360», что злоумышленник затащил ребенка в здание и изнасиловал.

Дети Видео Школьники Секс
11 марта 2024, 21:43
Двигатель взорвался у летевшего из Москвы самолета
РИА «Новости»
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Самолет из Москвы не долетел до Касабланки почти 350 километров, вынужденно приземлившись в аэропорту марокканского города Танжер. Предварительно, у борта взорвался правый двигатель, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, рейс авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово утром 11 марта в 07:43. По словам очевидцев, во время полета раздался громкий хлопок в районе правой турбины воздушного судна, после этого лайнер сильно накренился на правый бок.

Через некоторое время пилот смог выровнять борт, но принял решение сесть в Танжере. После экстренной посадки пассажиров примерно два часа не выпускали из салона, а затем большинство из них пересадили в автобусы до Касабланки. Специалисты проведут технический осмотр самолета и определят точные причины ЧП.

Ранее самолет, совершавший рейс из Ульяновска в Сочи, совершил экстренную посадку в Махачкале. Одному из пассажиров резко стало плохо из-за высокого давления.

Сочи Самолеты Москва
11 марта 2024, 21:33
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших пои пожаре на ТЭЦ в Туве
РИА «Новости»
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В больницах остаются 12 человек, пострадавших при взрыве и пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Восемь пострадавших находятся в Красноярской краевой больнице, еще четверо - в Кызыле.

«Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, семь - в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести», - добавили в ведомстве.

Троих пациентов уже выписали, еще восемь получили медицинскую помощь амбулаторно.

Утром 6 марта в городе Шагонар Улуг-Хемского района Тувы произошел пожар на котельной ТЭЦ. Возгорание привело к взрыву угольной пыли. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 23 человека.

Восьмерых пострадавших на вертолете доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу. Двое из них находились в крайне тяжелом состоянии , шестеро - в тяжелом. По сообщению помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, транспортировка не ухудшила состояние пострадавших.

Пожары Больницы Минздрав Взрывы Россия
11 марта 2024, 18:46
Курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика в Москве
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Курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика на тротуаре на Онежской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, курьер совершил наезд на ребенка, объезжая остановку на электровелосипеде. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

«Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств причинения несовершеннолетнему телесных повреждений», - уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре подчеркнули, что поставили на контроль привлечение 35-летнего мужчины к ответственности. Судя по кадрам с места ДТП, после наезда на мальчика курьер не стал скрываться после аварии.

Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Красногорске. Курьер, передвигаясь на электровелосипеде, сбил на тротуаре школьника и скрылся. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дети ДТП Курьеры Москва

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