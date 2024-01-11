Тело мужчины нашли в квартире на юге Москвы

В подвале московского стриптиз-клуба «Распутин» случайно заперли одного из посетителей. Он просидел в неотапливаемом помещении целую ночь, пока его не вызволила жена. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

Пленник посетил клуб на Зубовском бульваре, чтобы отпраздновать день рождения. Веселье кончилось тем, что он оказался заперт в подвале заведения.

Утром его обнаружил персонал. Мужчина попросил позвонить его жене, которая вызвала спасателей. Однако им не разрешила пройти в клуб охрана. Чтобы освободить мужчину, понадобилось вмешательство полиции.

Для посетителя инцидент обошелся без серьезных последствий - он лишь немного замерз за ночь.

Накануне стало известно о том, что суд в Москве приостановил работу ночного клуба «Мутабор» , в котором прошла скандальная «голая вечеринка» Ивлеевой, на три месяца.