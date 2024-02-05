05 февраля 2024, 11:49

Тело мужчины нашли около дороги в Новой Москве

РИА «Новости»
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Следователи начали проверять обстоятельства смерти мужчины в Новой Москве, тело которого нашли около дороги в поселении Сосенское. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ведомстве.

По их информации, на теле обнаружили ножевые ранения в области спины. Другие подробности произошедшего не уточняются. Точную причину смерти установят после проведения экспертизы.

Ранее тело другого мужчины с признаками насильственной смерти нашли в нежилом здании на северо-западе Москвы.

Убийства Следственный комитет России Москва
05 февраля 2024, 11:36
Водителю скорой помощи в Петербурге брызнули в лицо из газового баллончика
РИА «Новости»
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Неизвестный в Санкт-Петербурге распылил газовый баллончик в лицо 55-летнему водителю скорой помощи, прибывшему по заявке. Об этом написало издание 78.ru.

Нападение произошло в Приморском районе на Комендантском проспекте, 21/2 около 04:30 4 февраля. Неизвестный сразу же скрылся в парадной. У пострадавшего - химический ожог обоих глаз и роговицы и конъюнктивы. Водителя отпустили после оказания медпомощи, его состояние на тот момент было удовлетворительным.

Силовики возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Подозреваемого ищут.

Ранее, 30 января, RT писал, что в Брянске подросток распылил перцовый баллончик в здании гимназии. Информацию разместили в соцсети. Прокуратура Фокинского района организовала проверку. Как уточнили «Известия» , парень брызнул из баллончика в лицо другому школьнику. Он получил легкий ожог. На место выезжали скорая помощь и полиция, госпитализация пострадавшему не понадобилась. Ученики уже помирились. Учителя провели беседу с их родителями, семьи не имеют претензий к гимназии.

Санкт-Петербург Уголовное дело Скорая помощь Водители Полиция
05 февраля 2024, 11:05
Пьяный пассажир напал на полицейского в аэропорту Внуково
РИА «Новости»
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В московском аэропорту Внуково буйный пассажир вывихнул плечо полицейскому при попытке избежать медосвидетельствование. Его задержали за курение рядом со стойкой регистрации и оскорбление сотрудников воздушной гавани, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ночью пьяный 46-летний житель Калужской области ждал посадки на свой рейс. Заскучав, он подошел к стойке регистрации и закурил сигарету. Сотрудники аэропорта, потребовали прекратить, но в ответ мужчина лишь обматерил их. Тогда на место прибыли полицейские, но с ними нарушитель тоже вступил в конфликт, проявив еще большую агрессию.

Правоохранители надели на него наручники и привели в отдел для составления административного протокола за курение и мелкое хулиганство. Там пассажир согласился на медосвидетельствование, после этого с него сняли наручники. Однако мужчина сразу же схватил протоколы, начал их рвать, а также напал на сержанта с кулаками.

В итоге пострадавшего увезли в больницу с вывихом плеча, а на нарушителя составили два административных протокола. Уголовное дело за нападение на сотрудника полиции пока не возбудили. Shot уточнил, что дебошир работал в Калужском радиотехническом институте.

Ранее в районе Измайлово в Москве двое сотрудников частной управляющей организации избили сотрудника оптики. Против нападавших возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Драки Аэропорт Внуково Москва
05 февраля 2024, 10:57
Тела членов экипажа рухнувшего в Карелии вертолета не нашли
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Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в Telegram-канале видео с места крушения вертолета Ми-8 на Онежском озере. Воздушное судно рухнуло в 10 километрах от села Деревянное Прионежского района. По данным Парфенчикова, тела членов экипажа пока не обнаружили.

Вертолет Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России 4 февраля совершал тренировочный полет из аэропорта «Пески» в аэропорт «Вытегра». Ми-8 не прибыл в назначенный пункт вовремя. Позже выяснилось, что он потерпел крушение над Онежским озером. По данным экстренных служб, это могло случиться из-за нарушения правил безопасности полетов.

На место направили спасателей. Сейчас там работают более 140 человек, используются 33 спецмашины. На место приехали водолазы. Парфенчиков поблагодарил спасателей за оперативное реагирование.

«К этой минуте удалось найти место крушения вертолета. <…> Обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», - написал он.

Специалисты готовятся к погружению под лед озера. Глава республики поручил правительству оказать необходимую помощь в организации поисковых работ.

Вертолеты Спасатели Видео Авиакатастрофы
05 февраля 2024, 10:39
Названа возможная причина катастрофы Ми-8 в Карелии
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Крушение вертолета Ми-8 в Карелии могло произойти из-за нарушения правил безопасности полетов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 - нарушение правил безопасности полетов», - отметил собеседник.

Крушение вертолета Ми-8 произошло вечером в воскресенье, 4 февраля. Воздушное судно Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России доставило людей на соревнования в Вытегру и отправилось на дозаправку в Петрозаводск. Затем вертолет пропал с радаров. Предварительно известно, что Ми-8 потерпел крушение и ушел под лед Онежского озера. Обломки нашли на глубине примерно в 50 метров в 11 километрах от берега. Вертолетом управлял экипаж опытных пилотов. Предположительно, никто не выжил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Карелии. Специалистам предстоит осмотреть место происшествия. Следователи уже проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить детали катастрофы.

Вертолеты Уголовное дело Катастрофы

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