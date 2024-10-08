Тело мужчины извлекли из-под завалов шахты в Якутии

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«На шахте „Восточная Денисовская“ в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое», - уточнили в министерстве.

В тот момент на аварийном участке находились четыре человека. Трое рабочих смогли самостоятельно эвакуироваться, четвертый оказался под завалом.

Тело погибшего рабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС РФ.

Ранее на Камчатке спасатели помогли туристам вытащить машины, застрявшие в грязи, и сопроводили их до проезжей части. В непростой ситуации оказались пять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок.

До этого камчатские спасатели вместе с местными жителями помогли касаткам , застрявшим на мелководье, попасть в открытое море. Спасательная операция продлилась несколько дней.