08 октября 2024, 04:44

Тело мужчины извлекли из-под завалов шахты в Якутии

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Спасатели подняли на поверхность тело горнорабочего, погибшего при обрушении горной породы в шахте «Восточная Денисовская» в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На шахте „Восточная Денисовская“ в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое», - уточнили в министерстве.

В тот момент на аварийном участке находились четыре человека. Трое рабочих смогли самостоятельно эвакуироваться, четвертый оказался под завалом.

Тело погибшего рабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС РФ.

Ранее на Камчатке спасатели помогли туристам вытащить машины, застрявшие в грязи, и сопроводили их до проезжей части. В непростой ситуации оказались пять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок.

До этого камчатские спасатели вместе с местными жителями помогли касаткам , застрявшим на мелководье, попасть в открытое море. Спасательная операция продлилась несколько дней.

Шахты Спасатели Смертность Якутия МЧС РФ
08 октября 2024, 04:25
Появилось видео спасения застрявших в грязи туристов на Камчатке
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Спасатели вызволили машины пропавшей в Елизовском районе группы туристов из грязи и проводили до дороги. Об этом сообщило МЧС Камчатки.

Пять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, незарегистрированной группой отправились в Елизовский район 6 октября. Они путешествовали на двух автомобилях и не приехали в пункт назначения. К поискам подключились специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России с беспилотником.

Туристов обнаружили в районе урочища «Аквариум», их машины крепко застряли в грязи. Эвакуировать мать с ребенком на квадроцикле не удалось из-за плохого состояния дороги, поэтому спасатели помогли автомобилистам освободить машины и сопроводили их до проезжей части.

Другая группа отдыхающих пропала в Авачинском заливе. Три рыбака уплыли на мотоботе и перестали выходить на связь. Их отыскали на следующий день.

Спасатели Туризм МЧС РФ Камчатка
07 октября 2024, 21:10
Молодую девушку нашли на рельсах станции Кресты в Москве
РИА «Новости»
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Молодую девушку обнаружили на железнодорожных путях в Троицком административном округе на станции Кресты в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«По предварительным данным, ее сбил поезд. Личность пострадавшей устанавливается», - отметил он.

Информация о происшествии поступила диспетчеру в 19:40. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее поезд сбил девушку неподалеку от платформы Лианозово на севере Москвы. По словам машиниста, она сама упала на пути. Бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в больницу.

Также стало известно о гибели подростка, который поехал к дедушке и умер под колесами поезда в Санкт-Петербурге.

Скоростной поезд насмерть сбил молодого человека, когда тот хотел перейти через пути.

Больницы Поезда Москва
07 октября 2024, 15:38
Пропавшую группу туристов нашли на Камчатке
РИА «Новости»
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Спасатели нашли группу туристов, пропавших на Камчатке. Все путешественники живы, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России.

«Спасатели обнаружили людей в районе „Аквариума“, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнили в ведомстве.

Причиной задержки путешественников стала застрявшая техника. Группа туристов, среди которых был ребенок, отправилась 6 октября на внедорожниках в Елизовский район.

В назначенное время они не вернулись домой. Информация об их пропаже поступила в службу 112 ночью 7 октября. На поиски четырех туристов отправили спасателей. Для обследования местности с воздуха специалисты планировали использовать беспилотник.

Как сообщило РИА «Новости» , к «Аквариуму» ведет грунтовая дорога, которую размывает во время дождей весной и осенью. Из-за этого тропу сложно пройти на некоторых видах транспорта.

Спасатели Дети Камчатка
07 октября 2024, 14:14
Жертвами массовой аварии на подмосковном участке трассы М-2 стали три человека
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Столкновение четырех грузовиков и семи легковых автомобилей произошло на участке трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, на месте погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с двигавшимися в попутном направлении тремя грузовиками и семью легковушками. В результате столкновения один из большегрузов перекрыл проезжую часть.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что у легковушек смяты передние части, столкнувшиеся грузовики перекрыли всю трассу. На место прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Все обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

Пресс-служба прокуратуры Московской области уточнила, что, по предварительной оценке, на подмосковном участке трассы М-2 «Крым» столкнулись 12 машин. Ведомство взяло под контроль установку обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Крупная авария произошла 7 октября на Кольцовском тракте Екатеринбурга. По данным областной Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-211 наехал на ехавшую впереди легковушку Hyundai Solaris. От удара иномарку выбросило вперед на Kia Rio, а после от наезда на препятствие машина перевернулась.

ДТП Серпухов

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