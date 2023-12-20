20 декабря 2023, 13:27

Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Омске

РИА «Новости»
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В мусорном контейнере, находившемся на улице Малиновского в Омске, нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

В ведомстве уточнили, что на теле ребенка травм не обнаружили. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели, назначена экспертиза.

Региональный СК вместе с полицейскими установит личность матери ребенка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Известно, что младенца нашел местный житель. Ребенок был завернут в пакет и лежал в мусорном контейнере возле «Пятерочки». Омич позвонил в полицию и сообщил о страшной находке. Предположительно, он мог умереть от переохлаждения.

Ранее мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Московской области. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России
20 декабря 2023, 14:38
Глыба льда упала на очередь к военкомату в Люберцах
РИА «Новости»
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В Люберцах с крыши военкомата рухнула глыба льда. Пострадавшей женщине вызвали скорую помощь, сообщили «Известия».

Пострадавшая стояла в очереди к учреждению. С крыши здания упала наледь. Женщина получила травмы, и ей потребовалась помощь медиков.

В общей сложности пострадали четыре человека, из них двух госпитализировали в тяжелом состоянии, уточнил Telegram-канал Mash. Их положили в нейрохирургическое отделение.

Информацию СМИ об этом случае проверит прокуратура Московской области. Наледь сошла с крыши здания военного комиссариата на Октябрьском проспекте. Надзорное ведомство проверит своевременность расчистки снега и льда.

В Санкт-Петербурге на Новочеркасском проспекте лед упал на коляску с двухлетним ребенком. Глыба ударила девочку по голове, у коляски отлетели колеса. Пострадавшую увезли в больницу имени Раухфуса, Следком устроил проверку.

На проспекте Мечникова глыба упала на мужчину, и он скончался. Управляющая компания возложила вину на собственника одной из квартир , который незаконно остеклил балкон.

Люберцы ЖКХ
20 декабря 2023, 13:05
Пожар произошел в ЖК «Кленовые аллеи» в Москве
Соцсети
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В столичном ЖК «Кленовые аллеи» произошел серьезный пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Об этом сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло днем 20 декабря в здании по адресу Чароитовая улица, 1к2. Сотрудников экстренных служб вызвали бдительные соседи.

Прибывшим на место пожарным пришлось тушить жилье с улицы, поскольку в квартире никого не было. Очевидцы засняли клубы черного дыма, вырывающиеся из окон.

«Возгорание было полностью ликвидировано в 11:45», - сообщили в МЧС.

Никто не пострадал. Хозяйка квартиры сообщила, что находится не в Москве, а ее сестра, узнав о пожаре, направилась домой из центра города.

Еще один крупный пожар произошел в частном доме в Одинцовском округе накануне. Открытое горение удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.

Пожары Москва 2023
20 декабря 2023, 11:43
Тело девушки с выколотыми глазами обнаружили в Подмосковье
РИА «Новости»
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Труп девушки с признаками изнасилования и выколотыми глазами нашли в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, в субботу девушка поссорилась с мамой в Кузьминках и ушла из дома около семи утра. Через три часа ее телефон отвечать перестал.

Тело нашли рядом с озером Рабиновское в Богородском городском округе, примерно в 2,5 километра от деревни Мишуково.

У девушки были выколоты оба глаза, а штаны спущены до колен. По предварительным данным, у погибшей также пропала банковская карта. Тело забрали на экспертизу для установления причин смерти.

Полиция начала проверку по факту ЧП. Правоохранители установят, с кем девушка контактировала в последнее время, а также выяснит ее маршрут после ухода из дома.

Днем ранее в Екатеринбурге обнаружили дело полураздетой девушки во дворе многоэтажного дома. Причина ее гибели пока неизвестна, расследованием занялись правоохранительные органы.

Убийства МВД РФ
20 декабря 2023, 11:41
Обломки дома на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга сняли на видео
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После обрушения флигеля на Гороховой улице устроили проверку исполнения требований к содержанию дома. Кадры с места ЧП показала прокуратура Санкт-Петербурга.

«Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнения ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта», - старший помощник прокурора по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.

На кадрах видно, что обрушились все этажи флигеля, образовалась гора обломков. На месте работали экипажи МЧС, подъехал грузоподъемный кран.

Обрушение в Адмиралтейском районе произошло ночью 20 декабря. Последнего жителя аварийного флигеля на Гороховой улице, 73 выселили накануне. Никто не пострадал.

RT сообщил, что обломки обследовали кинологи с собаками. Губернатор Александр Беглов заявил, что жильцов оставшихся подъездов и соседнего дома отправили в гостиницы. Следком проверит информацию СМИ о том, что трещина в доме появилась во время ремонтных работ.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ Обрушения Видео

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