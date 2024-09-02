Тело месячной девочки нашли на веранде в Бурятии. Убийцей мог быть ее отец
В Бурятии возбудили уголовное дело по факту убийства младенца. Подозреваемым стал родной отец погибшей девочки, сообщила пресс-служба регионального СК.
По данным следователей, 31 августа мужчина распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. Спустя несколько часов общения пара поссорилась.
«В ходе конфликта мужчина причинил месячной дочери телесные повреждения, от которых наступила ее смерть», - сообщили в пресс-службе СК.
Исчезновение девочки заметила соседка семьи, которая пришла к ним в гости. Женщина сообщила полиции о пропаже ребенка. Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили тело младенца на веранде.
Отцу погибшей предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего». В ближайшее время суд решит вопрос о заключении его под стражу.
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