12 июля 2024, 11:14

Тело мальчика нашли в чемодане у мусорки в Перми

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Изувеченное тело мальчика, на вид шести-восьми лет, в чемодане около мусорных баков нашел житель Перми. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На теле ребенка были признаки насильственной смерти: колото-резаные ранения и следы удушья. Сейчас следователи и полицейские устанавливают личность мальчика и разыскивают преступника.

«Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются и осматриваются видеозаписи», - передали в Следкоме.

Местная жительница Елена рассказала 360.ru, что гуляла с собакой, когда заметила возле крайнего бака толпу людей. Место происшествия огородили сигнальной лентой. Подробностей женщина не знает.

Ранее стал известен другой резонансный случай об убийстве ребенка. Житель Ставрополя, будучи пьяным, утопил в тазу пятилетнего мальчика , а потом выбросил его тело в мусорный бак. Погибший был сыном их знакомых.

Пермский край Уголовное дело Убийства Дети Пермь Россия
12 июля 2024, 12:08
Вспыхнувший накануне пожар потушили в Крыму
Пресс-служба МЧС
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Пожарные полностью ликвидировали пожар на 15 гектарах, вспыхнувший накануне в горно-лесной местности вблизи Судака. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожары Лесные пожары Крым
12 июля 2024, 11:51
«Вытащили клетки со зверушками». Животных из зоомагазина спасли при пожаре в Солнечногорске
Unsplash
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В Солнечногорске дотла сгорел клуб «Карэ». В соседнем помещении находился зоомагазин. Животных удалось спасти, сообщил источник 360.ru.

«Как сказали на месте, началось все с веранды. Пожарные вскрыли дверь зоомагазина, и мы вытащили клетки со зверушками», - рассказал очевидец.

По его данным, спасли всех животных, но в помещении остались аквариумы.

«В здании света нет, фильтры не работают, воздух не поступает. Надежда, что генераторы включат для поддержания, если их не залили», - добавил источник.

Спасенных животных планируют отдать на передержку.

Пожар в Солнечногорске начался ночью 12 июля. Огонь локализовали в 07:05, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

Пожары Солнечногорск Животные
12 июля 2024, 11:36
Два трамвая столкнулись в Златоусте. Один человек погиб и восемь пострадали
Телеканал «360»
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Два трамвая столкнулись в Златоусте Челябинской области. Кадры с места ДТП появились в распоряжении 360.ru.

Авария произошла при буксировке трамвая - в этот момент он отцепился и врезался в другой состав, из которого выходили пассажиры.

Очевидец рассказал 360.ru, что слышал сирены в районе остановки и видел толпу на месте происшествия.

«Я на остановке „Выставочный зал“ был, там слышал сирены, и видел толпу возле остановки, но не видел, что там было. Когда сел на маршрутку, видел, что еще скорая помощь подъезжает», - сообщил он.

По данным Госавтоинспекции Челябинской области, трамваи столкнулись на проспекте Гагарина. Состав наехал на женщину-пешехода, она скончалась в медучреждении. Водитель трамвая и семь пассажиров получили травмы.

«Все пострадавшие взрослые, они доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. По ее результатам специалисты примут меры реагирования.

Массовое ДТП произошло ранее в Нижегородской области. На трассе столкнулись 11 машин.

Челябинская область ДТП
12 июля 2024, 11:32
Виновный в гибели журналистки в Крыму получил год исправительных работ
РИА «Новости»
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Симферопольский районный суд признал бывшего инструктора по боевой подготовке Игоря Малева виновным в причинении смерти по неосторожности журналистке Светлане Бабаевой и приговорил его к году исправительных работ. Об этом сообщило РИА «Новости» Крым.

Наказание осужденный будет отбывать в «Черноморнефтегазе», по основному месту работы. С него ежемесячно будут удерживать 10% зарплаты.

По данным следствия, Малев в октябре 2022 года во время занятий на полигоне несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в землю боевыми патронами, находясь рядом с Бабаевой. Одна из пуль разорвалась на части, два ее осколка отрикошетили в журналистку, смертельно ее ранив.

Малев признал вину, раскаялся в содеянном, попросил прощения у близких погибшей. Кроме того, его ранее никогда не судили, он характеризовался положительно и имеет ребенка на иждивении. По совокупности этого и вынесли приговор. Обжаловать его Малев не планирует.

В мае житель Югры получил срок за то, что случайно убил друга в драке.

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