Тело Кристины Рэй нашли в сочинском коллекторе спустя месяц поисков
В Сочи нашли мертвой пропавшую месяц назад 35-летнюю Кристину Кожевникову, более известную под псевдонимом Кристина Рэй, сообщил Telegram-канал «Краснодар и край». Модель была известна даже за рубежом как обладательница самых больших губ.
«Тело Кристины Рэй нашли в коллекторе в Сочи. Ее искали месяц», - написали авторы материала.
Девушка перестала выходить на связь с друзьями и близкими 28 сентября.
В возрасте 22 лет она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых объемных губ. Девушка неоднократно увеличивала их с помощью инъекций, но впоследствии отказалась от этой процедуры.