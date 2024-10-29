Тело Кристины Рэй нашли в сочинском коллекторе спустя месяц поисков

Молодая москвичка впала в кому после попойки в одном из столичных баров. Девушка выпила литр шотов, что равно 400 миллилитрам чистого спирта. Как сообщил в интервью 360.ru нарколог Василий Шуров, такая доза смертельна для человека, который раньше не пил в больших количествах.

Он объяснил, что единственное, что можно сделать, когда человек сильно напивается, - положить его на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

«Вы ничего не сделаете. Там бармен подливал, толпа подбадривала, дурочку просто упоили. Вусмерть», - подчеркнул он.

Нарколог призвал не подливать алкоголь людям, когда они становятся «нестабильными».

«Потому что после первых доз алкоголя критика падает, и человек действительно за компанию, на спор может выпить целое ведро. Многие этим пользуются, потом женщин насилуют или еще что-то с ними происходит», - добавил эксперт.

Первая и главная рекомендация от Шурова всем желающим повеселиться - не «заниматься таким скотством».

Как стало известно, пострадавшая выпила два десятка рюмок с водкой, ромом, виски, текилой, абсентом и самбукой и лишилась чувств. На место вызвали скорую, врачи больше часа пытались откачать девушку, но безрезультатно.