Тело голого мужчины в луже крови нашли в Красноярске
В Красноярске обнаружили тело голого мужчины в луже крови. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, работница рыбного магазина на Капитанской улице 4 января приехала открывать заведение и наткнулась на труп в луже крови, после чего вызвала правоохранителей.
Прибывшие на место оперативные службы первоначально не зафиксировали признаков насильственной смерти. Точную причину гибели 30-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
В Рязанской области обнаружили тело пенсионера рядом с его автомобилем. Погибшим оказался 73-летний местный житель, сесть в салон машины он не успел, судя по всему, из-за ухудшения состояния.
Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Полицейские приступили к опросу жены погибшего и свидетелей.