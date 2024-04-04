Тело гендиректора «Ямаха мьюзик» нашли в здании отеля Radisson Royal в Москве

Читайте нас в:

По данным издания, знакомые мужчины на протяжении нескольких дней безрезультатно пытались дозвониться до него. Затем обратились к сотрудникам полиции.

Днем 2 апреля тело Аоки Дзюна нашли в здании на Кутузовском проспекте, где расположен отель Radisson Royal.

Baza уточнила, что причиной смерти мужчины могла стать острая сердечная недостаточность.

Ранее екатеринбургскую зоозащитницу и ее дочь нашли мертвыми в квартире. По предварительной информации, смерть наступила из-за утечки газа.