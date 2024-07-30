30 июля 2024, 14:14

Тело еще одной погибшей обнаружили в воде на Беломорканале

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Спасатели обнаружили тело еще одной погибшей на месте прорыва дамбы Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Водолазы специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Карелии в на обнаружили еще одно тело в воде в районе поселка Кочкома. Погибшую женщину специалисты доставили на берег», - заявили в ведомстве.

Наводнения МЧС РФ Республика Карелия
30 июля 2024, 14:55
Ядовитые пауки заполонили квартиру в Новой Москве
Unsplash
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Вылупившиеся ядовитые пауки породы черная вдова напугали семью в одной из квартир в Новой Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, самку хозяйка дома принесла домой среди фруктов, которые купила на рынке. Обнаружив опасное существо, женщина убрала незваную гостью в контейнер.

Но перед этим паучиха успела отложить яйца в квартире, из которых вылупились новые особи. Прибывшие на место спасатели сделать ничего не смогли. В итоге женщина собрала всех паучат в банку и договорилась с руководством столичного зоомагазина, что их примут там.

Укус дальнего родственника черной вдовы паука-каракурта отправил в реанимацию волгоградского школьника в начале июля. По данным областного комитета здравоохранения, состояние мальчика стабилизировали после усиленной терапии.

Животные Москва
30 июля 2024, 12:50
Детям водителя врезавшегося в поезд КамАЗа стали угрожать неизвестные
РИА «Новости»
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Водитель груженого песком КамАЗа в Волгоградской области не заметил поезд, спровоцировал аварию и попал в больницу. Его семья при этом начала получать угрозы, рассказала Telegram-каналу Shot его жена.

Женщина убеждена, что произошел несчастный случай. По ее словам, два состава шли параллельно. Один из них водитель грузовика пропустил, а другой не заметил, завел машину и врезался. Супруга заверила, что он хорошо знал перегон Гремячая - Котельниково, так как уже возил там песок, не выпивал и не принимал наркотики.

«Столько там наговорили, 350 тысяч несуществующих штрафов. <…> Не представляете, сколько грязи на меня вылито, на моих детей вылито. Мы столько выслушали, я не знаю. Он же не специально», - подчеркнула женщина.

Жена водителя добавила, что после случившегося семью завалили гневными сообщениями и угрожали в интернете. Неизвестные, по ее словам, писали даже 10-летней дочери и 17-летнему сыну. Сам водитель находится в стабильно тяжелом состоянии.

Авария произошла 29 июля на железнодорожном перегоне в четырех километрах от Котельниково. МВД России сообщило, что водитель грузовика проигнорировал красный сигнал и врезался в поезд № 491 Казань - Адлер. Несколько вагонов перевернулись, пострадали 52 человека.

РЖД Грузовики ДТП Поезда
30 июля 2024, 12:38
Уровень воды между шлюзами Беломорканала спал на четыре метра
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Уровень воды между шлюзами Беломорканала снизился более чем на четыре метра, угрозы затопления больше нет. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас уровень составляет 72,39 метра в Балтийской системе высот. Однако экстренные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, обследуют береговую зону и акваторию Беломорканала с плавсредств и беспилотников, продолжая поиск пропавших без вести.

Также он отметил, что в Сегежской ЦРБ остаются три пострадавших, включая ребенка. Остальных уже выписали. Пункт временного размещения в школе прекратил работу. К работе приступили волонтеры, которые помогут расчистить территорию от мусора, добавил чиновник.

Утром появилось видео прорыва дамбы из-за размыва временной перемычки. Авария произошла 29 июля, в зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов.

Наводнения Республика Карелия
30 июля 2024, 12:35
Стало известно о тяжелом состоянии троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
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В результате схода пассажирского поезда с путей в Волгоградской области трое человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что на момент аварии в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых госпитализировали с различными травмами.

«В тяжелом состоянии находятся 54-летняя женщина, помощник машиниста и водитель грузовой машины», - сообщили в СК.

В пресс-службе добавили, что расследование уголовного дела по факту ЧП передали второй отдел по расследованию особо важных дел в Ростове-на-Дону Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Авария с поездом в Волгоградской области произошла днем ранее на регулируемом неохраняемом переезде перегона Котельниково-Гремячий. Поезд сообщением Казань-Адлер столкнулся с грузовиком КАМАЗ, после чего несколько вагонов состава опрокинулись.

Больницы Поезда Следственный комитет России

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