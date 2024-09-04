04 сентября 2024, 12:23

«Тело еще болит». Похищенный в Подмосковье бизнесмен рассказал о насилии

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Злоумышленники применяли физическое насилие против бизнесмена, которого похитили в Мытищах. Пострадавший предприниматель рассказал 360.ru, что уже не в первый раз переживает подобное.

Пострадавший заверил, что сейчас не сильно не пострадал. По его мнению, скоро он уже совсем оправиться после случившегося.

«Было [физическое насилие], все было. Немножко тело болит, а так в целом ничего. Все пройдет», - подчеркнул пострадавший.

По его словам, после ЧП с похищением первым тревогу забил его сын. Он и другие люди обратились по номеру «112», чтобы найти его. Мужчина похвалил правоохранителей и отметил, что полиция активно занимается расследованием дела.

«Дай бог, чтобы все люди спокойно жили. Не такого слова, чтобы выразить [эмоции от произошедшего]. Это не первый случай со мной», - уточнил бизнесмен.

По информации источника 360.ru, похищение бизнесмена спланировали заранее. Среди злоумышленников оказались шестеро мужчин. Самому младшему из них 29 лет, а старшему - 56. Для похищения они арендовали дом в поселке Менделеева в Солнечногорском городском округе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что бизнесмена силой затащили в минивэн в деревне Грибки в Мытищах в конце августа, после его пересадили в другую машину. Подозреваемых в преступлении уже задержали и отправили в следственный изолятор.

03 сентября 2024, 12:06
Появилась зацепка. Стало известно, где может находиться таинственно пропавшая ростовчанка
Unsplash
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В деле таинственно исчезнувшей студентки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой появилась зацепка. Похожую на нее девушку видели в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил сайт Аif.ru.

Цомартова пропала в феврале 2024 года. Она участвовала в соревнованиях по тайскому боксу и потерпела поражение. После этого девушка отправилась на прогулку по берегу Каспийского моря и пропала. Местность осмотрели с вертолета, но спортсменку не нашли.

Мать молодой россиянки считает, что ее дочь могли вывезти за рубеж, чтобы завербовать или выдать замуж.

«Нам женщина сообщила, что видела в метро Дубая очень похожую на Анну девушку. Она ее позвала по имени и спросила: „Анна, это ты?“» - поделилась родственница.

Девушка действительно оказалась русскоговорящей, но ответила, что женщина обозналась. Затем она покинула вагон. Ее сфотографировали со спины. Мама пропавшей отметила, что девушка на снимке похожа на ее дочь - та носит такую же косу.

В июле в Самаре пропала 10-летняя девочка. Она ушла из дома и не вернулась. Поисками занялись полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Женщины Дубай
03 сентября 2024, 12:03
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
РИА «Новости»
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В Нижнем Тагиле 31 августа пропала без вести 11-летняя школьница. О ее поисках сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Об исчезновении девочки правоохранителям сообщил ее отец. По словам мужчины, он разрешил девочке пойти погулять. Однако в обозначенное время ребенок с улицы домой не вернулся.

Правоохранители бросили все силы на поиски девочки. Сотрудники и волонтеры проверяли все возможные места, где она теоретически могла быть. Данные о том, что школьница погибла сегодня появились на сайте поисковой организации Liza Alert.

Дети
03 сентября 2024, 11:06
Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе с Бурятией
РИА «Новости»
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Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить в районе границы с Бурятией. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8», - указали в ведомстве.

Вертолет следовал по маршруту «Иркутск - Орлик». Информацию о количестве людей на борту выясняют. Следователи организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным Telegram-канала Mash , на борту находились шесть человек. Спустя время связь с воздушным судном восстановилась. Пилоты сообщили, что с ними все в порядке. Предварительно, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Раздолье. На помощь вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.

Вертолеты Иркутская область Бурятия
03 сентября 2024, 10:27
Свертки с наркотиками нашли в московской квартире после пожара
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул 3 сентября в квартире в Измайлово. После тушения при осмотре помещения специалисты нашли пакеты, предположительно, с наркотическими веществами. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило из квартиры первого корпуса дома № 5/1 по Измайловскому проезду. Прибывшие на место спасатели заметили слабый белый дым, который шел из двухкомнатной квартиры на втором этаже.

Оказалось, что небольшой пожар произошел в одной из комнат и коридоре на площади в 20 квадратных метров, уточнил собеседник 360.ru.

Пожарные ликвидировали возгорание, задействовав один водяной ствол. После тушения огня при осмотре квартиры обнаружили пакеты с неизвестным веществом, похожим на наркотики. После этого на месте повторно вызвали правоохранителей, заключил источник.

Наркотики Пожары Квартиры

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