По данным издания, предпринимателя обнаружила без сознания его жена. Прибывшие на место врачи констатировали, что он умер естественной смертью. Ее причина не называлась. С 2020 года Филипьев боролся с онкологическим заболеванием.

Филипьев занимал должность председателя правления «Росбанка», позднее - банка «Таврический». С 1998 по 1999 года он был главой совета директоров «Норникеля».

Ранее в Подмосковье нашли мертвым бывшего мэра закрытого города Мирного Александра Корыгина. По данным СМИ, его смерть не носила криминальный характер, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу