Тело дочери директора Ассоциации производителей пива нашли в Москве

По его информации, отец обратился в полицию 7 января, сообщив, что общался с дочерью по видеосвязи два дня назад, после чего она перестала отвечать на звонки. В квартире работал телевизор, а дверь была закрыта изнутри.

По данным СМИ, погибшую обнаружили в ее квартире сотрудники МЧС. Она оставила предсмертную записку с извинениями и праздничными пожеланиями для семьи.

Вячеслав Мамонтов занимает должность исполнительного директора в Ассоциации производителей пива и является членом Экспертного Совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.