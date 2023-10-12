Тело дипломата из Эквадора нашли в центре Москвы — СМИ
Полномочного министра посольства Эквадора в России нашли мертвым в квартире в центре Москвы, об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Как отметили авторы статьи, тело 53-летнего Хорхе-Патрисио Таласиоса-Порраса обнаружили в квартире в Кривоарбатском переулке. Мужчина не выходил на связь с 10 октября, поэтому его коллеги забили тревогу.
По предварительным данным, полномочный министр умер из-за сердечной недостаточности, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели дипломата.
Ранее стало известно, что сын соратника Мао Цзэдуна умер в Москве.