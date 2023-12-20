Тело девушки с выколотыми глазами обнаружили в Подмосковье

По информации источника, в субботу девушка поссорилась с мамой в Кузьминках и ушла из дома около семи утра. Через три часа ее телефон отвечать перестал.

Тело нашли рядом с озером Рабиновское в Богородском городском округе, примерно в 2,5 километра от деревни Мишуково.

У девушки были выколоты оба глаза, а штаны спущены до колен. По предварительным данным, у погибшей также пропала банковская карта. Тело забрали на экспертизу для установления причин смерти.

Полиция начала проверку по факту ЧП. Правоохранители установят, с кем девушка контактировала в последнее время, а также выяснит ее маршрут после ухода из дома.

Днем ранее в Екатеринбурге обнаружили дело полураздетой девушки во дворе многоэтажного дома. Причина ее гибели пока неизвестна, расследованием занялись правоохранительные органы.