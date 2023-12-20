20 декабря 2023, 11:43

Тело девушки с выколотыми глазами обнаружили в Подмосковье

РИА «Новости»
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Труп девушки с признаками изнасилования и выколотыми глазами нашли в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, в субботу девушка поссорилась с мамой в Кузьминках и ушла из дома около семи утра. Через три часа ее телефон отвечать перестал.

Тело нашли рядом с озером Рабиновское в Богородском городском округе, примерно в 2,5 километра от деревни Мишуково.

У девушки были выколоты оба глаза, а штаны спущены до колен. По предварительным данным, у погибшей также пропала банковская карта. Тело забрали на экспертизу для установления причин смерти.

Полиция начала проверку по факту ЧП. Правоохранители установят, с кем девушка контактировала в последнее время, а также выяснит ее маршрут после ухода из дома.

Днем ранее в Екатеринбурге обнаружили дело полураздетой девушки во дворе многоэтажного дома. Причина ее гибели пока неизвестна, расследованием занялись правоохранительные органы.

Убийства МВД РФ
20 декабря 2023, 11:41
Обломки дома на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга сняли на видео
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После обрушения флигеля на Гороховой улице устроили проверку исполнения требований к содержанию дома. Кадры с места ЧП показала прокуратура Санкт-Петербурга.

«Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнения ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта», - старший помощник прокурора по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.

На кадрах видно, что обрушились все этажи флигеля, образовалась гора обломков. На месте работали экипажи МЧС, подъехал грузоподъемный кран.

Обрушение в Адмиралтейском районе произошло ночью 20 декабря. Последнего жителя аварийного флигеля на Гороховой улице, 73 выселили накануне. Никто не пострадал.

RT сообщил, что обломки обследовали кинологи с собаками. Губернатор Александр Беглов заявил, что жильцов оставшихся подъездов и соседнего дома отправили в гостиницы. Следком проверит информацию СМИ о том, что трещина в доме появилась во время ремонтных работ.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ Обрушения Видео
20 декабря 2023, 11:22
Тело одного из провалившихся под лед на реке Лене мужчин нашли в Якутии
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Труп одного из двух мужчин, провалившихся под лед реки Лены на тракторе между Якутском и селом Техтюр, обнаружили в Якутии. Об этом сообщила служба спасения региона в своем Telegram-канале.

В реку спустился водолаз, однако достать тело не смог, поскольку одежда погибшего примерзла ко льду. Спасатели выпилили во льду майну, после чего извлекли труп и передали его правоохранителям.

Провалившихся в Лену мужчин искали с 12 декабря. При поисковых работах используют подводный дрон и подводные камеры. В процессе участвуют спасатели и водолазы Службы спасения Якутии, а также добровольцы из местного населения.

С начала поисков с помощью подводных камер обследовали более 54 тысяч квадратных метров, сообщил начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов. Он отметил, что поиски второго провалившегося под лед мужчины продолжаются.

Ранее внедорожник с людьми провалился под лед на Байкале. В салоне находились три человека, они успели самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля.

«Вечером 19 декабря поисковой группой из числа местного населения обнаружено тело подо льдом», - указали в ведомстве.

«Вечером 19 декабря поисковой группой из числа местного населения обнаружено тело подо льдом», - указали в ведомстве.

В реку спустился водолаз, однако достать тело не смог, поскольку одежда погибшего примерзла ко льду. Спасатели выпилили во льду майну, после чего извлекли труп и передали его правоохранителям.

Провалившихся в Лену мужчин ищут с 12 декабря. При поисковых работах используют подводный дрон и подводные камеры. В процессе участвуют спасатели и водолазы Службы спасения Якутии, а также добровольцы из местного населения.

С начала поисков с помощью подводных камер обследовали более 54 тысяч квадратных метров, сообщил начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов. Он отметил, что поиски второго провалившегося под лед мужчины продолжаются.

Спасатели Якутия
20 декабря 2023, 11:02
СК показал видео с места обрушения дома в Петербурге
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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах обрушения дома в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства, также опубликовав видео с места ЧП.

Шестиэтажное здание на улице Гороховой рухнуло минувшей ночью. Дом был расселен, данных о пострадавших нет.

Сотрудники СК РФ проверят информацию СМИ о том, что еще днем в здании велись ремонтные работы, во время которых появилась трещина. По факту обрушения проводится процессуальная проверка.

К выяснению обстоятельств ЧП в Адмиралтейском районе также подключилась петербургская прокуратура. Сейчас на месте происшествия разбирают завалы. В работе задействованы почти 145 спасателей, привлечено 38 единиц техники,

Санкт-Петербург
20 декабря 2023, 08:59
Годовалая девочка отравилась снегом в Ленобласти
РИА «Новости»
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Годовалый ребенок попробовал снег на улице в Мурино и попал в больницу с тяжелым отравлением. Об этом сообщила газета «Известия».

По информации источника, девочка находится в тяжелом состоянии. Днем во вторник ребенок гулял вместе с мамой на улице, но вечером ей стало плохо.

«Мать рассказала врачам, что во время прогулки ребенок упал на дорогу и съел какое-то количество снега. Девочку 2022 года отвезли в больницу в тяжелом состоянии», - указали в сообщении.

Медики установили, что состояние ребенка связано с неизвестным токсическим веществом, из-за которого пострадали легкие. Врачи в настоящее время борются за его жизнь.

Ранее в Волгоградской области двухлетний ребенок разломал градусник и проглотил ртуть. Его доставили в больницу, где врачи промыли ему кишечник и желудок.

Дети Ленинградская область Врачи

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