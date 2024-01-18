18 января 2024, 09:13

Тело девушки нашли у дома в Екатеринбурге, рядом с которым днем ранее умер мужчина

РИА «Новости»
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Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки на улице Белинского в Екатеринбурге, сообщил E1. Издание обратило внимание, что днем ранее рядом с этом же домом внезапно умер мужчина, когда очищал свою машину от снега.

Информация о гибели девушки утром 18 января появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Тело обнаружили местные жители. Погибшая была в зимних ботинках, но без верхней одежды. Предположительно, она по неизвестной причине могла выпасть из окна, указал E1.

Издание обратилось за комментарием в региональное управление СК.

В минувшую среду, 17 января, рядом с этой же многоэтажкой скончался мужчина. Ему резко стало плохо, когда он чистил машину от снега.

По информации Ura.ru , проходившие мимо люди пытались помочь водителю. Один из прохожих делал непрямой массаж сердца до приезда скорой. Но спасти человека не удалось.

Екатеринбург
18 января 2024, 09:12
Водитель иномарки протаранил остановку в Челябинске, есть пострадавшие
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В Советском районе Челябинска накануне вечером водитель Folkswagen вылетел с проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.

ДТП произошло около 19:50 на остановке «Мебельная фабрика». По предварительным данным, 43-летний водитель иномарки не справился с управлением и наехал на остановку. Травмы получила 45-летняя женщина, ее госпитализировали.

Виновника аварии направили на прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

В начале января на Сахалине нетрезвый водитель протаранил остановочный комплекс. В результате погибли два человека, еще двое получили травмы.

ДТП Челябинск
18 января 2024, 07:45
Банный комплекс загорелся в центре Москвы
РИА «Новости»
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В центре Москвы утром 18 января произошел пожар. Загорелся банный комплекс в Хамовниках. К месту выехали пожарная служба и скорая помощь, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 06:34. Горело кирпичное двухэтажное административное здание на улице Усачева - банный комплекс «Усачевские бани». К месту отправили пожарных и скорую помощь.

Очаг возгорания обнаружили в пристройке на втором этаже. По информации источника «360», огонь предположительно перешел на мансарду, она начала тлеть. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал - посетителей в момент пожара в здании не оказалось, а сотрудники вышли самостоятельно.

В Новой Москве 17 января горел металлический склад. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, обрушилась кровля.

Пожары Москва
18 января 2024, 07:38
Взрывы прогремели на юго-востоке Ирана
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В нескольких районах округа Сераван на юго-востоке Ирана прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщило агентство IRNA.

Сераван находится в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. По данным местных властей, расследованием происшествия занимаются сотрудники силовых структур и правоохранители. Других подробностей иранские журналисты не привели.

В ночь на среду, 17 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана впервые за долгое время атаковал террористов на территории Пакистана. Речь идет о ракетном ударе по штаб-квартире группировки «Джейш аль-Зольм». Комбинированный удар ракетами и беспилотниками по району Ко Сабз уничтожил объекты.

Взрывы Иран
18 января 2024, 06:54
Грузовик потерял на Ленинградском шоссе 17-тонный контейнер с химвеществом
РИА «Новости»
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На севере Москвы произошла авария при перевозке опасных грузов. С фуры опрокинулся контейнер, наполненный предположительно соляной кислотой. Произошла утечка химического вещества и дизельного топлива, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали около трех часов на 25-й километр Ленинградского шоссе. С грузовика марки Volvo рухнул металлический 17-тонный контейнер. При падении он пробил топливный бак, из которого вылились около 450 литров дизельного топлива.

Из контейнера пошел пар. Водитель отказался вскрывать его, называть вещество и уточнять пункт назначения. По информации источника «360», он перевозил груз без документов. Сначала специалисты предположили, что в емкости находился глицерин. Затем замеры аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды показали, что грузовик вез соляную кислоту.

Течь устранили. Движение ограничили по одной полосе из трех в сторону Московской области. К месту происшествия подъехала полиция и другие службы. Анализ проб воздуха не выявил превышений концентрации химических веществ.

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Прокуратура устроила процессуальную проверку.

ДТП Москва

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