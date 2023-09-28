Тело девушки и живую восьмилетнюю дочь нашли в квартире в Самаре

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По словам собеседников, девушка пять лет назад переехала в Самару, где познакомилась с новым мужем.

«Он очень любил ее, принял дочку. Хорошая была пара, могла многое себе позволить», - заявил один из знакомых.

Отец погибшей женщины в беседе с журналистами сайта E1.ru заявил, что о причинах смерти ничего не известно. По его словам, следователи сказали дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы после чего они примут решении о возбуждении уголовного дела. Он добавил, что тела нашли еще 18 сентября.

«У ребенка был собран портфель, в понедельник должны были утром вести в школу. Ни записки, ничего не было, у меня слишком жизнерадостная дочь, чтобы покончить с собой», - заявил отец погибшей.

По словам знакомых, накануне пара ездила в Тольятти к друзьям. На следующий день после возвращения их нашли мертвыми. Тревогу забила подруга пары, у которой они гостили.

Родственники погибшего мужчины сообщили, что его похоронили 23 сентября, а девушку только на девятый день. Дочку передали родному отцу.

В самарском главке СК подтвердили, что уголовного дела пока не возбудили. Причины смерти пары установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в роддоме Свердловской области после кесарева сечения умерла роженица. Женщина на 38-й неделе беременности поступила к врачам после резкого ухудшения состояния здоровья. Чтобы спасти ребенка врачи решились на операцию. Помочь матери они не смогли.

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