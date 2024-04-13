Телеведущий Любимцев лишился почти 300 тысяч рублей из-за мошенников

С Любимцевым по телефону связался неизвестный и представился оператором компании сотовой связи. Мошенник сообщил, что нужно продлить договор с оператором через приложение госуслуг.

Затем он прислал телеведущему ссылку и объяснил, как перезаключить соглашение. Любимцев последовал инструкциям и в итоге потерял крупную сумму.

Ранее балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что лишилась почти полмиллиона рублей при продаже недвижимости в астраханском жилом комплексе «Паруса». Она доверилась лже-адвокату для проведения сделки, но тот взял деньги артистки и скрылся. Балерина обратилась за помощью к правоохранителям.