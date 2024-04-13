13 апреля 2024, 15:53

Телеведущий Любимцев лишился почти 300 тысяч рублей из-за мошенников

РИА «Новости»
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Российский телеведущий Павел Любимцев в апреле стал жертвой мошенничества и лишился 297 тысяч рублей. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

С Любимцевым по телефону связался неизвестный и представился оператором компании сотовой связи. Мошенник сообщил, что нужно продлить договор с оператором через приложение госуслуг.

Затем он прислал телеведущему ссылку и объяснил, как перезаключить соглашение. Любимцев последовал инструкциям и в итоге потерял крупную сумму.

Ранее балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что лишилась почти полмиллиона рублей при продаже недвижимости в астраханском жилом комплексе «Паруса». Она доверилась лже-адвокату для проведения сделки, но тот взял деньги артистки и скрылся. Балерина обратилась за помощью к правоохранителям.

Мошенничество Деньги
13 апреля 2024, 16:50
МВД проверит жалобу киргизского дипломата на московских полицейских
РИА «Новости»
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Служебную проверку начали в отношении сотрудников полиции Москвы после жалобы от семьи советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она пояснила, что правоохранители в минувший понедельник, 8 апреля, вышли на профилактический обход. Жительница квартиры в доме на Нижегородской улице отказалась предъявить документы, заявив, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

Волк подчеркнула, что полицейские не знали, что по этому адресу живет дипломатический работник с семьей. Она добавила, что в квартиру правоохранители не заходили, а также не оказывали физическое или психологическое воздействие.

«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств», - добавила представитель МВД.

Министерство иностранных дел Киргизии после жалобы сотрудника своего посольства в Москве вызвало советника-консула посольства России Андрея Бурьева. В ведомстве заявили, что полицейские нарушили положение Венской конвенции и потребовали привлечь виновных к ответственности.

Киргизия МВД РФ Россия Полиция Москва
13 апреля 2024, 16:30
Жительница Сахалина попала в больницу после нападения бойцового пса
РИА «Новости»
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Американский стаффордширский терьер покусал жительницу города Холмска на Сахалине. Пьяный хозяин бойцового пса вывел питомца на прогулку без намордника и поводка. Об этом в комментарии изданию Astv.ru рассказал муж пострадавшей.

Он пояснил, что собака подкралась к женщине со спины и сначала вцепилась в руку. Пострадавшей удалось вырваться, но разъяренное животное укусило ее за ногу.

«Жена закричала, но хозяина рядом не было, а его бойцовский пес гулял сам по себе без поводка и намордника», - заявил собеседник журналистов.

Мужчина уточнил, что владельца пса нашли пьяным недалеко от места происшествия. По его словам, он оказался настолько нетрезвым, что не смог понять, что произошло, поэтому рассчитывать на его помощь не стоило.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу, где врачи зашили ей рваные раны. По словам мужа покусанной женщины, американский стаффордширский терьер появился в их доме полтора месяца назад, и теперь жители боятся выходить лишний раз, так как хозяин отпускает пса на свободные прогулки.

Собака такой же породы напала на четырехлетнего мальчика в подъезде городского округа Люберцы. Как сообщил «360» источник, хозяин забыл закрыть дверь в квартиру. Выбежавший пес набросился на ребенка, который стоял на лестнице между первым и вторым этажами. Пострадавшего мальчика с ранами головы, рук и ног доставили в детскую больницу.

Больницы Приморье Врачи Женщины Собаки Животные
13 апреля 2024, 13:25
Убийство дочери фигуранткой «новгородского дела» Мартыновой поставили под сомнение
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Политолог Алексей Чадаев отреагировал на задержание Антонины Мартыновой — фигурантки «новгородского дела», которая 16 лет находилась в федеральном розыске. В своем Telegram-канале он написал, что не верит в попытку преднамеренного убийства Антониной собственной дочери.

Политолог Алексей Чадаев отреагировал на задержание Антонины Мартыновой - фигурантки «новгородского дела», которая 16 лет находилась в федеральном розыске. В своем Telegram-канале он написал, что не верит в попытку преднамеренного убийства Антониной собственной дочери.

«Я ничего не знаю о том, как она скрылась от следствия и где была всё это время», - добавил эксперт.

Антонину Мартынову задержали этой весной в Ставрополе. Журналист Анастасия Миронова рассказала, что помогла полиции найти беглянку. Она провела собственное расследование, а затем поделилась его результатами с правоохранителями.

Мартынову задержали апреле 2007 года по подозрению в покушении на убийство дочери. По словам 11-летнего очевидца, женщина столкнула дочь в лестничный пролет. Летом 2008 года Мартынову признали виновной. На оглашение решения суда женщина, которая была под подпиской о невыезде, не явилась. Вскоре она бесследно исчезла.

Больницы Приморье Врачи Женщины Собаки Животные
13 апреля 2024, 11:54
Пять человек погибли при резне в ТЦ в Сиднее
Global Look Press
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Жертвами нападения с ножом в торговом центре Bondi Junction в Сиднее стали пять человек. Несколько человек получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщило издание News.com.au со ссылкой на представителя полиции.

По словам полицейского, один из пострадавших - маленький ребенок.

Резня произошла 13 апреля на востоке Сиднея. Мужчина атаковал с ножом посетителей ТЦ, в том числе женщину с девятимесячным младенцем. По данным издания, ранения получили девять человек.

Нападавшего выстрелом ликвидировала женщина-полицейский. Ранее сообщалось о семи пострадавших при атаке в ТЦ Bondi Junction.

Дети Австралия Полиция

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