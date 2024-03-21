Телеведущего Леонида Млечина увезли в больницу

Состояние 66-летнего Леонида Михайловича ухудшилось несколько дней назад. Он страдал от общей слабости, затрудненного дыхания и кашля. После осмотра медики направили его в одну из городских больниц Москвы. Ему провели полное обследование. Диагноз COVIDd-19 подтвердился.

Сейчас состояние журналиста, известного по работе на каналах ТВЦ и ОТР, оценивают как стабильное. Он находится под пристальным вниманием врачей.

Млечин является лауреатом премии ТЭФИ и обладателем званий заслуженного работника культуры и заслуженного журналиста РФ.

Внук Геннадия Зюганова также попал в больницу с COVID-19. В среду, 14 февраля, он вызвал скорую.