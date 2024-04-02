Телефоны пропавших детей из Удмуртии впервые за неделю подали сигнал

Тринадцатилетняя девочка и ее 15-летний друг ушли из дома 23 марта. Дети никого не предупредили и отключили сотовые телефоны. Только 1 апреля от их мобильников появился сигнал. Он шел от побережья Черного моря.

Поисками школьников занимаются волонтеры, родные и полицейские.

Девочка в день пропажи была одета в сиреневую куртку, черные штаны и темные ботинки. Ее рост - 168 сантиметров, у нее русые волосы и карие глаза. Мальчик примерно одного роста с подругой, у него темно-русые волосы и карие глаза. Когда подросток выходил из дома, на нем были черные джинсы, клетчатая рубашка и бело-красные кроссовки.

Подобная ситуация случилась в Уфе. Двое подростков 13-ти и 14-ти ушли в поход недалеко от детского лагеря «Чайка» 30 марта. С этого дня дети не возвращались домой, 2 апреля стало известно, что спасатели нашли сапог одного из пропавших.