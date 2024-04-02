02 апреля 2024, 22:54

Телефоны пропавших детей из Удмуртии впервые за неделю подали сигнал

Freepik
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Телефоны исчезнувших детей из Ижевска подали сигнал из Адлера через неделю после случившегося. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Тринадцатилетняя девочка и ее 15-летний друг ушли из дома 23 марта. Дети никого не предупредили и отключили сотовые телефоны. Только 1 апреля от их мобильников появился сигнал. Он шел от побережья Черного моря.

Поисками школьников занимаются волонтеры, родные и полицейские.

Девочка в день пропажи была одета в сиреневую куртку, черные штаны и темные ботинки. Ее рост - 168 сантиметров, у нее русые волосы и карие глаза. Мальчик примерно одного роста с подругой, у него темно-русые волосы и карие глаза. Когда подросток выходил из дома, на нем были черные джинсы, клетчатая рубашка и бело-красные кроссовки.

Подобная ситуация случилась в Уфе. Двое подростков 13-ти и 14-ти ушли в поход недалеко от детского лагеря «Чайка» 30 марта. С этого дня дети не возвращались домой, 2 апреля стало известно, что спасатели нашли сапог одного из пропавших.

Спасатели Черное море Дети Волонтеры Удмуртия Школьники
02 апреля 2024, 22:06
Спасатели на четвертый день нашли сапог одного из пропавших в Уфе подростков
РИА «Новости»
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Завершился четвертый день поисковой операции в Уфе. Полиция, сотрудники МЧС и волонтеры ищут двух подростков, пропавших в субботу, 30 марта. Спасатели нашли в реке Белой сапог, который, предположительно, принадлежит одному из пропавших мальчиков, об этом сообщили в Telegram-канале госкомитета Башкирии по ЧС.

Двое подростков 13-ти и 14-ти лет пошли в поход к детскому лагерю «Чайка». Вечером дети не вернулись домой. После самостоятельных безуспешных поисков родители обратились в полицию.

На следующий день спасатели нашли рюкзаки подростков, брошенные на берегу реки Белой. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. Спасатели во вторник обнаружили сапог в реке, после чего решили обследовать дно в этом районе.

В поисках подростков помогают около 130 человек. В операции участвуют полицейские и представители поисково-спасательных отрядов.

Ранее в Курской области обнаружили пропавшего ребенка мертвым. Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета.

Спасатели Уголовное дело Дети Уфа Полиция Реки
02 апреля 2024, 21:06
В Курской области сбили украинский беспилотник
РИА «Новости»
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Беспилотник ВСУ уничтожили в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», - написал он.

Беспилотники ПВО
02 апреля 2024, 19:32
Петербургскую учительницу арестовали за избиение ребенка-инвалида
Pxhere
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Мировой суд в Санкт-Петербурге арестовал учительницу начальных классов коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Татьяна Ж., будучи также классным руководителем в школе Василеостровского района, 28 апреля 2023 года избила ребенка. Женщина вину не признала, но суд решил иначе. Дело слушалось в закрытом режиме.

«Наказание: 10 суток ареста (максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства)», - передали в пресс-службе.

Ранее учитель из крымской школы ударил пятиклассника по лицу. Дедушка пострадавшего ребенка рассказал, что подросток пришел в класс со звонком на урок, когда в кабинете уже были учитель математики и классный руководитель.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Дети Школы Избиения
02 апреля 2024, 17:32
Детская площадка сгорела дотла в Москве
Global Look Press
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В районе Ясенево в Москве дотла сгорела детская площадка. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

За пожаром наблюдали жители Новоясеневского проспекта. По данным издания, дети неудачно поиграли с огнем и сожгли площадку. В результате никто не пострадал.

Несколько дней назад пожар охватил квартиру 19-этажного дома на Озерной улице на западе Москвы. В помещении находился мужчина. Он самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли прибывшие на место спасатели. О помощи также попросили жильцы восьмого этажа.

Крупный пожар охватил рыбный цех в Химках 31 марта. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Три человека эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Пожары Дети Москва

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