Телефонные мошенники выманили у москвички почти 75 миллионов рублей
Злоумышленники под видом банковских сотрудников и правоохранителей обманули жительницу Москвы и выманили у нее 74,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Мошенники убедили женщину, что ее денежные сбережения находятся в опасности, и заставили ее передать все деньги им, чтобы провести «переактивацию счетов».
«Аферисты сообщили, что для этой „процедуры“ нужно постоянно подтверждать свою платежеспособность путем внесения наличных через банкомат на определенные счет», - указали в пресс-службе.
По требованию прокуратуры счета мошенников арестовали.
Ранее аферисты убедили профессора Гнесинки перевести им 339 тысяч рублей. Когда злоумышленники получили деньги, они заблокировали свою жертву в мессенджерах.