Тела троих подростков обнаружили в квартире в Краснодаре
Тела троих несовершеннолетних обнаружили в квартире в Краснодаре. По предварительной версии, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. СУ СК России по Краснодарскому краю завело уголовное дело, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
Тела двух подростков 16 и 17 лет обнаружила родственница в квартире на проспекте Чекистов.
«Женщина вызвала скорую медицинскую помощь и обратилась в правоохранительные органы. Прибывшими медиками была констатирована смерть несовершеннолетних», - сообщили в СК.
Позже полиция обнаружила тело их 16-летнего друга. В ходе осмотра правоохранители нашли приборы для курения и употребления наркотических средств. Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетних.
Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре за торговлю наркотиками. Сотрудники полиции досмотрели 42-летнего бывшего защитника «Краснодара» и «Локомотива» и нашли у него в кармане пакет с порошком, который оказался наркотиком мефедроном.