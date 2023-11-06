Тела троих подростков обнаружили в квартире в Краснодаре

Трехлетний ребенок умер после съеденной котлеты в Красноярском крае

Трехлетний ребенок в Красноярском крае скончался после того, как съел котлету. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Это случилось в многодетной семье, где помимо мальчика еще четверо детей. Родители приготовили колбасу собственного производства, а из остатков фарша пожарили две котлеты, одну из которых съел сын. Вскоре после обеда ребенок пожаловался на ухудшение самочувствия, мальчика стошнило.

Родители обратились в сельский фельдшерско-акушерский пункт. Состояние мальчика стало хуже, врачи вызвали вертолет для эвакуации ребенка в районную больницу. Однако до транспортировки пациент не дожил. Что именно вызвало такую реакцию, сейчас выясняют.

По словам матери, в тот день сын чувствовал себя хорошо, с утра веселился и играл с другими детьми. Когда мальчика повезли в больницу, в доме остался котенок. Питомец съел остатки котлеты с пола. Позже животное тоже погибло.

Против родителей возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Семью считали благополучной, на учет нигде не ставили.

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