06 ноября 2023, 03:06

Тела троих подростков обнаружили в квартире в Краснодаре

РИА «Новости»
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Тела троих несовершеннолетних обнаружили в квартире в Краснодаре. По предварительной версии, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. СУ СК России по Краснодарскому краю завело уголовное дело, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Тела двух подростков 16 и 17 лет обнаружила родственница в квартире на проспекте Чекистов.

«Женщина вызвала скорую медицинскую помощь и обратилась в правоохранительные органы. Прибывшими медиками была констатирована смерть несовершеннолетних», - сообщили в СК.

Позже полиция обнаружила тело их 16-летнего друга. В ходе осмотра правоохранители нашли приборы для курения и употребления наркотических средств. Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетних.

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре за торговлю наркотиками. Сотрудники полиции досмотрели 42-летнего бывшего защитника «Краснодара» и «Локомотива» и нашли у него в кармане пакет с порошком, который оказался наркотиком мефедроном.

Наркотики Дети Краснодар СК РФ
06 ноября 2023, 03:03
Трехлетний ребенок умер после съеденной котлеты в Красноярском крае
Unsplash
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Трехлетний ребенок в Красноярском крае скончался после того, как съел котлету. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Это случилось в многодетной семье, где помимо мальчика еще четверо детей. Родители приготовили колбасу собственного производства, а из остатков фарша пожарили две котлеты, одну из которых съел сын. Вскоре после обеда ребенок пожаловался на ухудшение самочувствия, мальчика стошнило.

Родители обратились в сельский фельдшерско-акушерский пункт. Состояние мальчика стало хуже, врачи вызвали вертолет для эвакуации ребенка в районную больницу. Однако до транспортировки пациент не дожил. Что именно вызвало такую реакцию, сейчас выясняют.

По словам матери, в тот день сын чувствовал себя хорошо, с утра веселился и играл с другими детьми. Когда мальчика повезли в больницу, в доме остался котенок. Питомец съел остатки котлеты с пола. Позже животное тоже погибло.

Против родителей возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Семью считали благополучной, на учет нигде не ставили.

Ранее школьника из Подмосковья госпитализировали после поедания шоколадки. По предварительной информации, ему диагностировали острый гастроэнтероколит.

Еда Дети Больницы
06 ноября 2023, 01:00
Пострадавший в драке с боксером студент рассказал подробности ЧП на Шлюзовой набережной
РИА «Новости»
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Конфликт в центре Москвы, который закончился дракой и стрельбой, начался с классической просьбы закурить. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал пострадавший, 21-летний студент Олег Гусаревич.

Молодой человек сообщил, что стоял с компанией, когда к нему подошел мужчина и повел себя по-хамски. Студент попросил не трогать его, но спортсмен среагировал неадекватно и завязалась потасовка со стрельбой.

Ранее выяснилось, что драку устроил 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Гусаревич заявил, что гордится тем, что смог ответить парой ударов боксеру, сам он никогда не занимался боевыми искусствами.

Студент сообщил, что чувствует себя не очень хорошо и намерен писать заявление на обидчика. Гусаревичу предстоит операция.

Стрелявшего задержала полиция. Выяснилось, что в арсенале спортсмена уже есть задержание три года назад за жестокое избиение соперника.

Драки Спортсмены Стрельба Студенты Москва 2023
06 ноября 2023, 00:08
Звезда фильмов «Анна Каренина» и «Десять негритят» Максакова оступилась и получила травму после спектакля
Кинопоиск
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Народная артистка России Людмила Максакова получила травму после спектакля в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Женщина оступилась и попала в больницу. Ей оказались необходимую медицинскую помощь.

Директор театра Кирилл Крок рассказал ТАСС , что артистку госпитализировали 5 ноября. Однако в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

«Сейчас ее везут домой», - добавил глава культурного учреждения.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что артистку забрали в больницу с ушибом головы. По предварительным данным, она упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип».

Максакова снялась во многих известных фильмах и сериалах. В ее копилке роли в кинолентах «Летучая мышь», «Десять негритят», «Анна Каренина», «Номинация» и других.

В октябре трагедия произошла с цирковым артистом Василием Шаниным. Он выпал из окна в Москве и скончался от полученных травм. Мужчине было 33 года.

Больницы Актеры
05 ноября 2023, 21:48
Стрельбу у ресторана в Москве устроил российский чемпион Европы по боксу Никита Иванов — СМИ
РИА «Новости»
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Стрельбу у московского ресторана открыл 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Мужчину задержали блюстители порядка на Шлюзовой набережной, по предварительной информации, он поссорился с несколькими гостями заведения и начал стрелять в собеседников. В итоге четыре человека пострадали, их отправили в больницу с различными травмами, в том числе с огнестрельными ранениями. Как сообщили СМИ, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские уже задерживали спортсмена три года назад. Тогда европейский чемпион жестоко избил своего соперника Бассира Мирсиябова. Спортсмены повздорили в поезде и пьяный Иванов напал на оппонента. Удары оказались такими сильными, что мужчина попал в кому, врачи долго боролись за его жизнь. После этого в Федерации бокса России заявили, что Иванов не имеет отношения к сборной России.

Спортсмены Бокс Москва 2023

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