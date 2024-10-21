Тела троих детей нашли в сгоревшей двухэтажке в Пермском крае

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Пожар произошел в доме на восемь квартир в Нытвенском округе поселка Уральского. По словам главы региона, огонь охватил квартиру, в результате возгорания частично обрушилась крыша.

«К большому сожалению, погибли трое детей. На месте работают пожарные и правоохранительные органы. На данный момент пожар ликвидирован», - написал Махонин.

Информацию о гибели детей подтвердили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, 11 жильцов двухэтажного дома самостоятельно вышли из горевшей постройки на улицу. При тушении огня пожарные обнаружили тела годовалого ребенка и мальчиков трех и пяти лет.

«Их мать с ожогами госпитализирована. На место следуют психологи МЧС России», - подчеркнули в ведомстве.

Огонь распространился на площади в 140 «квадратов». Возгорание потушили 20 специалистов и единиц техники. Пожарной сирены в доме не было.