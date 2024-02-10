Тела пропавших в январе девочки и ее матери обнаружили в Новосибирской области

По версии следствия, жительница Новосибирска и ее малолетняя дочь бесследно исчезли с 20 по 23 января. Тело женщины нашли на территории Тогучинского района, позже обнаружили тело девочки на территории Новосибирского района.

В убийстве подозревают 31-летнего новосибирца, который помогал женщине с оформлением купли-продажи имущества. Подозреваемый покинул Россию и попытался скрыться в Казахстане. На границе его задержали местные правоохранители. Фигуранту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Российские следователи готовят документы для экстрадиции подозреваемого.

В Москве задержали гражданина Таджикистана , подозреваемого в убийстве и попытке убийства в 2009 году. Мужчине предъявили обвинения.