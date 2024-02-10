Тела пропавших в январе девочки и ее матери обнаружили в Новосибирской области
В Новосибирской области обнаружили тела пятилетней девочки и ее матери, которые считались пропавшими с 20 января. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
По версии следствия, жительница Новосибирска и ее малолетняя дочь бесследно исчезли с 20 по 23 января. Тело женщины нашли на территории Тогучинского района, позже обнаружили тело девочки на территории Новосибирского района.
В убийстве подозревают 31-летнего новосибирца, который помогал женщине с оформлением купли-продажи имущества. Подозреваемый покинул Россию и попытался скрыться в Казахстане. На границе его задержали местные правоохранители. Фигуранту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Российские следователи готовят документы для экстрадиции подозреваемого.
В Москве задержали гражданина Таджикистана , подозреваемого в убийстве и попытке убийства в 2009 году. Мужчине предъявили обвинения.