Тела пропавших в Коми рыбаков нашли

Читайте нас в:

Любители рыбной ловли отправились в путь 27 мая, но вскоре перестали выходить на связь. Само судно и еще одного участника похода не обнаружили. Поиски продолжаются.

«Печорская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства, проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», - отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что плавсредство не было зарегистрировано в реестре маломерных судов.

В начале мая на севере Челябинской области утонул рыбак. Его тело нашли на озере Акакуль на следующее утро после сообщения о его исчезновении.