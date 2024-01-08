Тела полицейского и женщины обнаружили под окнами дома на западе Москвы

По информации издания, ранним утром 7 января на улице Рассказовской во Внукове под окнами жилого дома нашли тело 40-летнего старшего инспектора ДПС УВД по ТиНАО, находившегося в отпуске. Около полицейского лежал труп женщины.

Как уточнила Baza, это могла быть его экс-супруга. У следователей есть версия, что сотрудник полиции мог вытолкнуть женщину из окна.

Точные причины и обстоятельства гибели мужчины и женщины установят правоохранители.

На днях работник коммунальных служб обнаружил изрезанное тело мужчины в подвале многоэтажного дома на Щелковском шоссе в Москве. Троих подозреваемых в убийстве полицейские объявили в розыск.