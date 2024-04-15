Тела погибших нерп выбросило на побережье Финского залива

Петербуржцы все чаще стали замечать мертвых нерп на берегах Финского залива. Основательница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская объяснила 78.ru , с чем это связано.

По ее словам, подобная ситуация происходит каждый год. После таяния льда на берег начинает выбрасывать нерп, погибших еще зимой. Кроме того, в городе на днях прошел сильный шторм, поспособствовавший этому. При этом «свежих» тел не выбрасывало. Вторая причина - постановка сетей.

«Это совпадает с районами постановки сетей. Каждый год мы просим обратить на это внимание, но, к сожалению, внимание так никто и не обращает, вскрытия животных не производятся, причины гибели не устанавливаются», - подчеркнула Андриевская.

Ранее в Ленобласти полицейский спас истощенного детеныша тюленя , на которого наткнулся во время прогулки по берегу Финского залива. Кроме того, накануне в центр для оказания помощи ластоногим привезли детеныша нерпы, которого успели сильно поклевать птицы.