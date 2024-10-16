16 октября 2024, 10:27

Тела погибших на склоне Дхаулагири альпинистов могут доставить в Катманду уже 16 октября

Unsplash
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Тела погибших в Непале альпинистов спустили со склона через восемь дней после трагедии. Информацию об этом подтвердила представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова в соцсети «ВКонтакте».

«Дхаулагири. Тела сняли и спустили до итальянского лагеря. Возможно, сегодня доставят в Катманду», - написала она.

Погибших эвакуировали со склона Дхаулагири утром 16 октября. До этого спасатели не могли посадить вертолет на вершине горы из-за непогоды.

Пятеро российских альпинистов скончались на высоте 7100 метров. По одной из версий, причиной их гибели стал сход «снежной доски». В беседе с 360.ru Пиунова предположила, что группу сорвавшихся связывала одна веревка.

Ранее появились кадры с места гибели российских альпинистов в Непале. Их тела нашли на скальном выступе.

Вертолеты Спасатели ВКонтакте Соцсети Непал Гибель российских альпинистов в Непале
16 октября 2024, 11:04
«Это чудо». Спуск тел россиян со склона в Непале назвали уникальным
Global Look Press
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Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в течение трех дней. Об этом 360.ru рассказал президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко.

Он отметил, что пока не знает подробностей о том, насколько сложной была эвакуация тел со склона Дхаулагири. Однако это вообще уникальный, по словам собеседника 360.ru, случай, когда вертолет смог с такой высоты поднять погибших.

«Вообще это чудо, что вертолет смог с [высоты] семи тысяч [метров] забрать. Такого, по-моему, еще не было», - сказал он.

Группа российских путешественников отправилась в Непал, чтобы покорить вершину Дхаулагири. По одной из версий, во время восхождения альпинисты шли в связке, но один из них сорвался в пропасть , потащив за собой остальных.

Тела пятерых погибших смогли эвакуировать лишь спустя восемь дней после трагедии. Их спустили к итальянскому лагерю, а затем должны доставить в Катманду. Ранее Федерация альпинизма показала место гибели россиян в горах Непала.

Вертолеты Эвакуации Непал Альпинизм
16 октября 2024, 06:30
«С божьей помощью». Дрейфовавший в Охотском море рассказал, как выживал в лодке
Телеканал «360»
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Дрейфовавший два месяца в Охотском море на лодке Михаил Пичугин собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжей шерстью. Об этом сообщило РЕН ТВ, в распоряжении которого появились первые кадры с выжившим из больницы.

Дрейфовавший два месяца в Охотском море на лодке Михаил Пичугин собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжей шерстью. Об этом сообщило РЕН ТВ , в распоряжении которого появились первые кадры с выжившим из больницы.

Он предположил, что смог спастись благодаря высшим силам.

«[Выдержал это] с божьей помощью, если меня корабль „Ангел“ спас. <…> У меня выбора не было. Дома мама осталась и дочка», - отметил Михаил.

Чтобы выжить, ему приходилось собирать дождевую воду.

«Водичку собирали. Дождевую. Ноги мокры были. Но спальник, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься», - подчеркнул Пичугин.

Мужчина планирует поскорее выписаться из больницы, чтобы вернуться домой. Там ему предстоит похоронить брата и племянника, которые погибли во время путешествия.

Пичугин вместо с братом и племянником вышел в море в начале августа. Их искали около месяца, но не нашли. Родственники Михаила погибли, больше двух месяцев он дрейфовал в лодке с их телами. Мужчину, который за все это время похудел на 50 килограммов, обнаружили рыбаки.

Путешествия Больницы Скорая помощь Корабли Мужчины
16 октября 2024, 05:38
Капитан объяснил, почему лодку с туристами в Охотском море не замечали два месяца
РИА «Новости»
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Лодку с туристом, более двух месяцев дрейфовавшим в Охотском море, долго не могли найти из-за несезона. Осенью в этом районе значительно снижается рыболовная активность, рассказал в беседе с РИА «Новости» капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко.

«Сейчас - снижение рыболовной активности в Охотском море. Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. <…> А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело», - сказал Зорченко.

По словам капитана, флот там появится в декабре–январе и до апреля «там будет столпотворение судов».

Зорченко также объяснил, почему лодку отнесло так далеко. Это произошло из-за совокупности течений и господствующих ветров. Ошибкой туристов стало то, что они перед выходом в море не сообщили об этом спасателям, а также не взяли передатчик, чтобы подать сигнал бедствия.

Ранее стало известно, что в отношении выжившего в Охотском море Михаила Пичугина могут возбудить уголовное дело, если выяснится, что на лодке не было необходимого снаряжения. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Камчатка У берегов Камчатки спасли дрейфовавшего 67 дней мужчину
16 октября 2024, 05:01
Подозреваемый в подрыве авто в Москве мог быть украинским налогоплательщиком
РИА «Новости»
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Подозреваемый в подрыве машины в Москве мог быть украинским налогоплательщиком. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО», - рассказал собеседник агентства.

ДРФО - регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Слободяник мог платить налоги на Украине.

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали вечером 16 октября. При обыске по месту его проживания обнаружили схрон оружия. По изъятому оружию назначат необходимые судебные экспертизы.

Задержанный был напарником пострадавшего бизнесмена. Вместе предпринимателем Виктором Мишачевым он учредил 12 компаний.

Налоги Машины Москва Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы

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