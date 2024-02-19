Тела мужчины и женщины нашли в квартире на западе Москвы

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По информации ведомства, на телах мужчины 1976 года рождения и женщины 1978 года рождения видимых телесных повреждений не обнаружили.

«Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - добавили в ведомстве.

Другие подробности произошедшего не уточняются. Все обстоятельства и точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее трупы двух мужчин нашли в запертом изнутри гараже в Татарстане. Приятели сняли гараж в аренду для ремонта машины и, предположительно, отравились выхлопными газами.