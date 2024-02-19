19 февраля 2024, 16:30

Тела мужчины и женщины нашли в квартире на западе Москвы

РИА «Новости»
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В квартире жилого дома на Филевском бульваре в Москве нашли тела мужчины и женщины. О произошедшем сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, на телах мужчины 1976 года рождения и женщины 1978 года рождения видимых телесных повреждений не обнаружили.

«Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - добавили в ведомстве.

Другие подробности произошедшего не уточняются. Все обстоятельства и точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее трупы двух мужчин нашли в запертом изнутри гараже в Татарстане. Приятели сняли гараж в аренду для ремонта машины и, предположительно, отравились выхлопными газами.

Москва
19 февраля 2024, 16:27
Три человека пострадали при взрыве на металлургическом заводе под Саратовом
РИА «Новости»
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На металлургическом заводе в городе Балакове Саратовской области произошел взрыв. Пострадали три человека, рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах.

Данные подтвердил изданию и начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин. Он уточнил, что пострадавшие получили ожоги, подробности выясняются. Известно, что спасателей к ликвидации последствий ЧП не привлекали.

В этот же день, 19 февраля, появились сведения о мощном взрыве в Кстовском районе Нижегородской области. Кадры появились в соцсетях. У автомобилей на парковке сработала сигнализация. Кроме того, по словам очевидцев, «завибрировали окна».

Помимо этого, под автомобилем в Лобне обнаружили взрывное устройство. Жильцов близлежащих домов временно эвакуировали , самодельное устройство обезвредили. В Лобне ввели режим оповещения о ЧС.

Жителей попросили действовать организованно и строго выполнять правила, установленные властями, и следовать распоряжениям начальника гражданской обороны.

Саратов Взрывы Заводы
19 февраля 2024, 16:24
Крупный пожар произошел на севере Москвы
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В Северном округе Москвы произошел крупный пожар. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул на шестом этаже бывшего общежития университета, расположенного в 1-м Балтийском переулке. О пострадавших информации не поступало.

Собеседник пояснил, что пламя охватило 200 квадратных метров на чердаке здания, обрушились перекрытия. Прибывшие на место пожарные развернули два водяных ствола.

В пресс-службе МЧС России уточнили , что пожар удалось локализовать. Как выяснилось, в расселенном доме загорелся мусор. Для тушения привлекли 57 огнеборцев.

В пресс-службе столичного дептранса добавили , что из-за возгорания перекрыто автомобильное движение в 1-м Балтийском переулке.

Накануне скончался человек, которого спасли из горящей квартиры в Рязанском районе Москвы. Он попал в больницу в тяжелом состоянии.

Пожары Москва
19 февраля 2024, 16:22
«Достал пакет и увидел ребенка». В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца
Телеканал «360»
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Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал 22-летнюю женщину, которая выбросила младенца в мусорный бак. Малыша обнаружил местный житель Иван. Он рассказал «360» о спасении ребенка.

Мужчина услышал похожие на плач звуки из контейнера, после чего увидел в баке пакет с младенцем.

«Снизу лежал пакет с ребенком, сверху лежал пакет с мусором. Пакет с ребенком был завернут. То есть я убрал пакет с мусором, достал пакет, развернул и увидел ребенка», - сообщил Иван.

После этого мужчина обратился к своему другу, который работает в спасательной службе МАСС.

«Он набрал своему дежурному непосредственно, где он работает. Служба МАСС, ну, МЧС, грубо говоря. И то есть он набрал дежурному и по всем инстанциям», - отметил местный житель.

Сам он видел, как на место ЧП прибыли спасатели и медики. По его словам, сейчас с младенцем все в порядке.

«Вроде как с реанимации выписали. Все хорошо. <…> Как мне врачи сказали, 20-30 минут и уже было бы поздно», - заключил мужчина.

В управлении Судебного департамента Новосибирской области сообщили, что женщину, которая выбросила ребенка, заключили под стражу до 16 апреля. Россиянку обвинили в покушении на убийство.

Следователи установили, что женщина родила сына рано утром, после чего завернула его в простынь, положила в пакет и вынесла в мусорный бак. Кроме переохлаждения, у младенца ничего не выявили.

Дети Женщины Мужчины Мусор
19 февраля 2024, 15:49
Выстрелили прямо в голову. В Воронежской области на кукурузном поле убили женщину
Unsplash
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В Воронежской области неизвестный застрелил женщину, которая вместе с мужем хотела собрать кукурузу на поле. Подробно об этом «360» рассказала местная жительница.

Супруги отправились ночью на неубранное поле, чтобы собрать кукурузные початки для домашнего скота. Пару заметили неизвестные на автомобиле: мужчина прилег, а женщина присела.

«Они скотине собирали кукурузу. Машина какая-то вроде, как говорят, проезжала по асфальту, осветила их. Они как бы присели. Он прилег, она присела. И выстрелили то ли с машины, то ли вышли, я не знаю точно. И выстрелили ей прямо в голову, ее убили», - поделилась местная жительница.

По ее словам, некоторые склоняются к тому, что женщину могли убить охотники, которые в темноте не увидели, что перед ними человек.

«Это не местные, потому что таких оружий у наших охотников нет. У них простые ружья двуствольные», - добавила собеседница.

Она также рассказала, что убитая работала охранником в школе.

«Нормальная семья, она в школе работала. Он дома со скотиной, она охранником была», - отметила женщина.

В пресс-службе СУ СК России по Воронежской области сообщили, что женщину убили в Грибановском районе в селе Тихвинка 17 февраля. Эксперты осмотрели место происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Подобный инцидент произошел в начале февраля во Владимирской области. Там охотившийся на лося мужчина случайно застрелил мужчину , который искал закладки в лесу.

Убийства Преступления Женщины Оружие

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