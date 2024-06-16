Тела ликвидированных в ростовском СИЗО террористов похоронят тайно

Он объяснил, что место захоронения преступников будут держать в тайне. Согласно закону «О погребении и похороненном деле», погибших во время терактов преступников хоронят в специальном порядке, который установило правительство.

«Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается», - прокомментировал ситуацию правозащитник.

Ранее RT сообщил, что во время специальной операции ликвидировали всех заключенных, которые захватили изолятор. Перед этим Telegram-канал Shot заявлял, что погибли двое террористов.

Всех заложников спасли , их жизни ничего не угрожает. Одним из них - начальник оперативного управления областного УФСИН Александр Богма.