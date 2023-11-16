Генерал-лейтенанту было 68 лет, его жене Татьяне Свиридовой - 72 года. Их обнаружили мертвыми в доме в поселке Аджиевском в среду, 15 ноября. По данным Baza, они скончались примерно неделю назад. Следов насильственной смерти на телах не обнаружили.

Специалисты газовой службы провели замеры в доме генерала. Они не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ. Что привело к смерти Свиридовых, пока неизвестно. Правоохранителям предстоит выяснить детали дела.

Известно, что генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов являлся командиром 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год.