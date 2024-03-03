Тела двух мужчин обнаружили в номере петербургского отеля

По информации источника, погибшими оказались мужчины 1990 и 1996 годов рождения. Они лежали на диване без каких-либо признаков насильственной смерти.

Тела отправили в морг для выяснения причин смерти. Следователи в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ростовской области в конце февраля обнаружили тела отца и сына, залитых в бетон в импровизированном склепе. Хозяйку квартиры отправили в психиатрическую клинику, а тела погибших - на экспертизу.

В Московской области в одном из строительных вагончиков нашли тела женщины и мужчины со следами укусов животных и признаками обморожения. Конечности у погибших серьезно обглодали собаки и кошки, у женщины пропала левая лодыжка, а у мужчины - правая.