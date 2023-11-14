Тела двух мужчин нашли в хостеле на севере Москвы

В ведомстве уточнили, что в хостеле, расположенном на улице Ижорская в Северном округе столицы, 14 ноября нашли трупы двух мужчин 41 и 44 лет.

Правоохранители во время первичного осмотра на телах покойных не обнаружили следов насильственной смерти.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты под контролем прокуратуры. Также назначены процессуальная проверка и судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мужчин.

Ранее несовершеннолетнюю дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда нашли мертвой под окнами дома на улице Авиаконструктора Сухого в Москве. По предварительной информации, в семье случился небольшой конфликт, после которого девочка ушла в свою комнату. Когда к ней заглянул мать и отец, в помещении никого не было.