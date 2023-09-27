Тела двух человек обнаружили в такси на востоке Москвы

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По данным ведомства, тела увидел через стекло автомобиля брат водителя. Он обратился в правоохранительные органы. У погибших не было внешних признаков насильственной смерти. Для установления точной причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль процесс установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в ведомстве.

Ранее пропавшего в Коломне молодого человека нашли мертвым. Его тело закопали внутри нарколаборатории, которую оборудовали в бывшем коровнике.

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