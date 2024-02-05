Тела членов экипажа рухнувшего в Карелии вертолета не нашли

Вертолет Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России 4 февраля совершал тренировочный полет из аэропорта «Пески» в аэропорт «Вытегра». Ми-8 не прибыл в назначенный пункт вовремя. Позже выяснилось, что он потерпел крушение над Онежским озером. По данным экстренных служб, это могло случиться из-за нарушения правил безопасности полетов.

На место направили спасателей. Сейчас там работают более 140 человек, используются 33 спецмашины. На место приехали водолазы. Парфенчиков поблагодарил спасателей за оперативное реагирование.

«К этой минуте удалось найти место крушения вертолета. <…> Обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», - написал он.

Специалисты готовятся к погружению под лед озера. Глава республики поручил правительству оказать необходимую помощь в организации поисковых работ.