28 декабря 2024, 08:50

Тела четверых детей нашли в частном доме под Тверью

Пресс-служба Следственного комитета
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В частном доме в СНТ Межурка в Тверской области нашли тела четверых детей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, несовершеннолетние были убиты.

Первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов выехал на место происшествия.

Следователи и опытные криминалисты также отправились в Калининский район, где произошло преступление.

В СК уточнили, что информация о четырех погибших детях поступила в ведомство утром 28 декабря.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты.

В Ленинском районе Челябинска летом убили младенца. В преступлении сначала подозревали ребенка с особенностями умственного развития, однако позже следователи обвинили в гибели новорожденного 35-летнего мужчину, который являлся погибшему дядей.

Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России
28 декабря 2024, 08:39
В казанском аэропорту изменили время вылета и прилета 25 рейсов
Unsplash
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Время вылета и прилета 25 самолетов в аэропорту Казани перенесли 28 декабря. Причиной стало введение временных ограничений.

Пока, как следует из данных онлайн-табло, задержка вылетов затронула 11 рейсов, еще 14 самолетов вынуждены будут прибыть в Казань позже изначально времени. Среди них оказались в том числе международные рейсы из Душанбе и Алматы.

О временном ограничении работы аэропорта ранее заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он подчеркнул, что эти меры ввели для обеспечения безопасности полетов. Это было и остается главным приоритетом.

Похожая ситуация произошла и вчера утром. Работу аэропортов Грозного, Сочи, Волгограда и Астрахани тоже приостановили.

Казань Самолеты Работа
28 декабря 2024, 08:24
Люди теряли сознание. До крушения Embraer 190 в Актау на борту взорвался баллон с кислородом
360.ru
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Перед крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау его экипаж сообщал, что на борту взорвался кислородный баллон и пассажиры начали терять сознание. Об этом со ссылкой на министра транспорта Казахстана Марата Карабаева сообщил Sputnik Казахстан.

По информации Карабаева, находившиеся в самолете люди теряли сознание после взрыва кислородного баллона в пассажирском салоне.

Экипаж Embraer 190 передал данные об этом руководителю полетов вышки Актау в 10:53 утра.

«Незамедлительно руководитель полета „Казаэронавигации“ оповестил все аварийные службы - это пожарная команда и медицинский персонал - о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», - сказал министр.

Самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку - Грозный, разбился утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, большинство - азербайджанцы. Погибли 38 человек.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
28 декабря 2024, 08:15
Аэропорт Казани временно приостановил работу утром 28 декабря
РИА «Новости»
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Аэропорт Казани утром 28 декабря временно перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 по московскому времени временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», - заявил он.

Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Вчера утром план «Ковер» вводили в аэропорту Грозного. По предварительным данным - из-за угрозы беспилотников. В связи с ограничениями задержали несколько рейсов.

Также временно приостанавливали работу аэропортов в Волгограде, Сочи, Астрахани и Казани.

Авиация Казань
28 декабря 2024, 05:05
Стало известно, сколько дельфинов погибло из-за разлива мазута в Керченском проливе
Unsplash
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Крушение двух танкеров в Керченском проливе привело к разливу мазута. Росрыболовство в своем официальном Telegram-канале признало, что это оказало негативное влияние на прибрежные зоны целого ряда населенных пунктов.

Пятна нефти вынесло на пляжи Анапы, Благовещенской, Витязево и других курортов Краснодарского края. Мазут покрыл акваторию неподалеку от берега, в результате погибли водоплавающие птицы и дельфины.

Согласно последним данным представителей научного центра «Дельфа», после крушения танкеров погиб уже 21 дельфин. Их нашли мертвыми у побережья нескольких населенных пунктов Кубани.

Росрыболовство отметило, что работы по ликвидации аварии уже организовали. В них участвуют как сотрудники МЧС, так и волонтеры. Содействие в очистке берега оказывает Керченский государственный морской технологический университет.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел 15 декабря, после того как два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате аварии в воде оказалось более трех тысяч тонн мазута.

Загрязнено около 50 километров пляжей Черного моря в Краснодарском крае. Больше всего мазута, по сведениям регионального оперштаба, скопилось на пляже в Анапе - неподалеку с детским лагерем.

Черное море Нефть Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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