«Тел нет». Суд арестовал внучку экс-мэра Самары по подозрению в его убийстве

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу застрелили. По подозрению в преступлении задержана внучка убитого, сообщило РИА «Новости».

Источники телеканала RTVI главке самарского СК уточнили, что бывшего градоначальника и его жену убили в январе 2025 года. Незадолго до этого Тархов вместе с супругой вернулся из поездки в Хельсинки.

Собеседники издания подтвердили, что внучку экс-мэра Самары действительно задержали. Она отказалась от показаний. Оперативники следкома полагают, что женщина отправляла сообщения со смартфонов, которые принадлежали Тархову и его супруге.

Кроме того, как добавили источники телеканала, внучка Тархова почти сразу после убийства начала распродавать имущество родственников. В числе прочего женщина успела сбыть коллекцию икон бывшего самарского главы, а также его автомобили.

Журналист Папилкин в своем Telegram-канале заявил, что уточнил информацию об убийстве Тархова. По его словам, бывшего мэра Самары искали целый месяц. В деле фигурируют «пакеты, жидкий азот и так далее».

Репортер предположил, что речь может идти о расчленении трупов. Где задержали внучку, неизвестно. По словам Папилкина, убийство бывшего градоначальника стало для его знакомых шоком.

«Тархов был добрым, безобидным человеком. В 1991 году он поддержал ГКЧП. Потом жил и дышал политикой много лет. Никогда не прятался от журналистов. Всегда - круглосуточно - был открыт для общения», - добавил журналист.

Ранее стало известно, что мальчик застрелил экс-мэра города Минден в США.