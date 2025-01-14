14 января 2025, 20:52

Течение Оби унесло провалившегося под лед школьника в Сургуте

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Вышедшие на лед Оби четвероклассники одной из школ Сургута провалились в воду. Одного мальчика успели достать свидетели происшествия, а второго унесло течение реки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что дети вышли на лед около речного порта и проигнорировали запрещающую табличку.

В региональном СК завели уголовное дело для выяснения всех обстоятельств происшествия. В пресс-службе ведомства уточнили, что дети вышли на лед в минувший понедельник, 13 января.

«Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», - добавили следователи.

По данным «Сургутинформтв» , к поискам тела ребенка спасатели подключили девять водолазов и беспилотник. За первый день специалисты обследовали 250 квадратных метров акватории реки. Работу спасателей осложнил тонкий лед и бурное течение.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Сургута Андрей Рачев объяснил, что около речного порта ледяной покров особенно тонкий за счет спуска теплой воды из водохранилища гидроэлектростанции.

«Вдоль берега образовалась полынья. Соответственно, лед намного тоньше. В некоторых участках это открытая вода. Тем самым это затрудняет проведение водолазных работ», - подчеркнул он.

На минувшей неделе под лед озера Кончезера в Карелии провалилась группа туристов из 11 человек на снегоходах. Среди пострадавших оказались трое детей. Все они выбрались из воды самостоятельно.

Спасатели Уголовное дело ХМАО Дети Реки
14 января 2025, 20:48
Двое мужчин жестоко избили пенсионера в Рыбинске за замечание о громкой музыке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Рыбинске двое мужчин накинулись с кулаками на пенсионера, который сделал им замечание о громкой музыке. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На опубликованных телеканалом кадрах мужчины вышли из авто и принялись избивать пожилого мужчину. Когда пенсионер упал на асфальт, в него полетели камни. После этого нападавшие сели в машину и скрылись.

В пресс-службе ГУ МВД по Ярославской области отметили, что начали проверку по факту случившегося. Информации о состоянии потерпевшего нет.

Во Владивостоке водитель иномарки избил 65-летнего пенсионера на пешеходном переходе в Ленинском районе, когда тот случайно задел его машину. Пострадавшему диагностировали перелом.

Пенсионеры Мужчины Избиения
14 января 2025, 19:02
Администрация Салехарда проверит детский сад после застолья воспитателей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Департамент образования администрации Салехарда начал служебную проверку детского сада, чьи сотрудники во время тихого часа устроили вечеринку с алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В ведомстве уточнили, что сотрудники дошкольного учреждения устроили застолье в группе «Солнышко» детского сада «Росинка».

Исполняющий обязанности начальника департамента образования Василий Зеленов подчеркнул, что проведет встречу с педагогическими составом и родителями.

«Спиртное в детском учреждении - очевидно, из ряда вон и снисхождения здесь не будет», - пообещал чиновник.

В департаменте образования подчеркнули что взяли под контроль ситуацию в детском саду и угрозы безопасности воспитанникам нет.

Мать девочки, которая ходила в группу «Солнышко» салехардского детского сада рассказала 360.ru, что родительский комитет уже встречался с сотрудниками дошкольного учреждения, которые своей вины не признали.

Она пояснила, что единственным доказательством застолья с алкоголем стало видео со столом, на котором стояли бутылки. Но никто из участников попойки в кадр не попал.

Собеседница 360.ru добавила, что воспитатели заявили, что никто ничего не пил и никаких противозаконных действий не совершал. Но из-за того, что спящих детей оставили без присмотра, она обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку с изъятием записей с камер видеонаблюдения.

Дети Алкоголь Россия Чиновники Детские сады
14 января 2025, 18:27
Полицейские задержали лихача, гонявшего на тракторе по Красногорску
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники полиции задержали лихача на тракторе, устроившего гонки по жилому комплексу в Красногорске. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Утром местные Telegram-каналы сообщили, что некий злоумышленник на тракторе катается по тротуару на территории ЖК, и опубликовали видео, как он уезжает от сотрудников ДПС, снося по пути ограничительные столбики.

Волк уточнила, что чуть позже нарушитель бросил трактор и попытался сбежать, но его задержали.

Гонщиком оказался приезжий из одной из стран ближнего зарубежья. Свои действия лихач объяснил тем, что испугался проверки, поскольку у него с собой не было документов: на тракторе должен был работать не он - знакомый попросил мужчину подменить его. Также полицейские выяснили, что задержанный находится в России нелегально, а водительские права у него поддельные. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Дагестане вынесли первый в России приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения.

Красногорск Уголовное дело МВД РФ Россия Полиция
14 января 2025, 13:17
Кондуктор и контролер избили петербуржца за отказ повторно оплатить проезд
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кондуктор и контролер избили жителя Санкт-Петербурга за отказ повторно оплатить проезд в автобусе. Об этом сообщил телеканал 78.

По словам пассажира, кондуктор прекрасно видел, что он оплатил проезд, но все равно потребовал вновь потратить деньги. Когда мужчина отказался, кондуктор позвал на помощь водителя и контролера. Втроем они начали угрожать пассажиру, после чего схватили за куртку и выкинули из автобуса, несмотря на возмущения очевидцев.

Мужчина получил травмы плеча и колена. Он снял побои и обратился в комитет по транспорту и прокуратуру.

В октябре в Раменском водитель автобуса напал на школьника, не оплатившего проезд. Перед этим подросток попросил довезти его бесплатно, сославшись на то, что у него нет денег, но водитель, привезя ребенка к месту назначения, потребовал оплату, а затем начал избивать. Пострадавшего спасли случайные прохожие.

Санкт-Петербург Автобусы Мужчины

Новости по теме