02 октября 2024, 12:41

Театр музыкальной комедии загорелся в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Театр музыкальной комедии загорелся в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожары Екатеринбург Театры
02 октября 2024, 13:47
Житель Екатеринбурга, пострадавший при пожаре в театре, умер по пути в больницу
Пресс-служба МЧС
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Сотрудник Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, пострадавший при пожаре, умер по пути в больницу. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

По информации Telegram-канала Shot , мужчина пытался сам потушить возгорание и спасти людей, которых заблокировало дымом на этаже.

Пожар начался на четвертом этаже в гримерке, предположительно, из-за короткого замыкания. По данным МЧС, открытое горение уже удалось ликвидировать. Из здания спасли шестерых человек и эвакуировали 105. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что ведомство проведет проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», - подчеркнул он.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший служил в театре, ему было 58 лет.

«Врачи прибывшей „неотложки“ пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра», - заявил представитель полиции.

Он добавил, что наряды ГИБДД обеспечивают проезд спецтранспорта к зданию.

В июне пожар произошел в драматическом театре в Иванове. При возгорании пострадал кровельщик, ремонтировавший крышу здания, его передали врачам.

Пожары Больницы МЧС РФ Екатеринбург Театры
02 октября 2024, 13:40
Сотрудники МЧС вскроют шкафы с газовыми баллонами в ЖК «Селигер Сити»
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС выехали к жилому комплексу «Селигер Сити», в котором могли остаться газовые баллоны. Спасатели вскроют металлические шкафы и проверят, есть ли в них опасные предметы, сообщил источник 360.ru.

«[Необходимо] произвести вскрытие металлических шкафов в парковочной зоне на предмет газовых баллонов», - отметил он.

На месте находится следователь. Сотрудники МЧС будут действовать с соблюдением техники безопасности.

Пожар в ЖК произошел в ночь на 30 сентября. Причиной ЧП стали газовые баллоны для монтажа натяжного потолка. В результате пожара погиб человек, еще двое пострадали.

Жильцы дома пожаловались, что газовые баллоны несколько дней стояли возле подъезда. В ответ на жалобы в экстренных службах сообщили, что баллоны являются уликой и их заберут представители Следственного комитета. В итоге опасные предметы увезли в сопровождении правоохранителей.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
02 октября 2024, 12:00
Голая вандалка осквернила памятник Т-34 в Барнауле
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Голая девушка осквернила в Барнауле памятник Великой Отечественной войны. О ЧП с монументом, на который был установлен танк Т-34, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летняя жительница в одних кедах забралась на постамент и распылила на танк красную краску.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье «Повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период ВОВ». Вандалке грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.

Ранее злоумышленники в Риге обмотали черной пленкой памятник полководцу Барклаю-де-Толли. Незадолго до этого облили монумент красной краской.

Корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов рассказал, что памятник находится в самом центре латвийской столицы, но полиция не поймала преступников. До актов вандализма за демонтаж скульптуры выступал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, добавил он.

Памятники Вандализм Великая Отечественная война
02 октября 2024, 09:15
Косатки вместе с детенышами попали в плен лимана в Охотском море
Пресс-служба МЧС
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Четыре косатки, в том числе двое детенышей, попали в ловушку в камчатском лимане — из-за отлива они не могут уплыть. Спасением животных занимаются сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Четыре косатки, в том числе двое детенышей, попали в ловушку в камчатском лимане - из-за отлива они не могут уплыть. Спасением животных занимаются сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели вручную передвигают косаток на более глубокое место, чтобы тем удалось уплыть в открытое море. Из-за мелководья животные не могут дышать, поэтому сотрудники МЧС поливают их водой.

ЧП произошло в селе Устьевом на Камчатке, в спасении участвуют более 30 специалистов. Из-за того, что дно лимана в Охотском море покрыто илом, задействовать технику нельзя.

Ранее в Авачинской бухте в Камчатском крае спасли нерпу , на которую охотились косатки. Уплывавшее от хищников животное забралось платформу для купания между кормовым трапом и кормой на яхте. Косатки не успели схватить нерпу. Судно с животным на борту набрало скорость и отправилось к месту выхода из Авачинской губы. Спасение нерпы засняли на видео.

МЧС РФ Животные Камчатка Дальний Восток

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