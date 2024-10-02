Театр музыкальной комедии загорелся в Екатеринбурге
Театр музыкальной комедии загорелся в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации Telegram-канала Shot , мужчина пытался сам потушить возгорание и спасти людей, которых заблокировало дымом на этаже.
Пожар начался на четвертом этаже в гримерке, предположительно, из-за короткого замыкания. По данным МЧС, открытое горение уже удалось ликвидировать. Из здания спасли шестерых человек и эвакуировали 105. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что ведомство проведет проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
«Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», - подчеркнул он.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший служил в театре, ему было 58 лет.
«Врачи прибывшей „неотложки“ пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра», - заявил представитель полиции.
Он добавил, что наряды ГИБДД обеспечивают проезд спецтранспорта к зданию.
В июне пожар произошел в драматическом театре в Иванове. При возгорании пострадал кровельщик, ремонтировавший крышу здания, его передали врачам.
«[Необходимо] произвести вскрытие металлических шкафов в парковочной зоне на предмет газовых баллонов», - отметил он.
На месте находится следователь. Сотрудники МЧС будут действовать с соблюдением техники безопасности.
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