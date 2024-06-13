13 июня 2024, 10:34

Татьяну Лазареву объявили в розыск в России

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Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск в России. Ее карточка появилась в базе МВД.

Ее разыскивают по статье УК. По какой именно, не уточняется.

Из карточки следует, что Лазарева* родилась в Новосибирске 21 июля 1966 года. По национальности она русская.

Татьяна Лазарева* вместе с детьми покинула Россию два года назад и живет в Испании. Ее бывший муж Михаил Шац* обосновался в Израиле. Они официально развелись в начале 2024 года.

Уехавшая телеведущая не раз позволяла себе антироссийские заявления, в одном из интервью фактически оправдывала атаки беспилотников на российские города.

В реестр физических лиц - иностранных агентов ее включили в июне 2022 года на основании ведения политической деятельности, которую оплачивали украинские власти. С тех пор Татьяне Лазаревой* как минимум дважды выписывали штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

* Татьяна Лазарева и Михаил Шац - физические лица, выполняющие функции иноагента.

МВД РФ
13 июня 2024, 09:26
Мошенники придумали новую преступную схему с покупкой вебкам-студий
Freepik
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Житель Москвы нашел в интернете предложение по покупке вебкам-студий. Мужчина заключил договор с организацией и отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Москвич планировал получать доход от выкупленной им франшизы вебкам-студии. Владельцы «крупной вебкам-сети» обещали, что прибыль будет составлять от 12 миллионов в год, если горожанин заплатит деньги и пройдет обучение.

По данным канала, 62-летний мужчина подписал договор удаленно, после чего с ним вышли на связь два «куратора»: администратор и рекрутер для поиска моделей. Через несколько недель мошенники перестали выходить на связь. Москвич обратился в полицию и нанял адвоката, чтобы засудить злоумышленников.

По словам его юриста, «покупка вебкам-студий» - новый вид мошенничества. Он нашел уже около десяти жертв подобной преступной схемы.

Ранее москвичка отдала мошенникам сбережения и облигации на сумму около 50 миллионов рублей. Женщине позвонили представившиеся сотрудниками ФСБ люди и рекомендовали ей перевести свои деньги в «безопасные сейф-ячейки».

Мошенничество Деньги Полиция Москва
13 июня 2024, 09:13
Пожар вспыхнул в магазине автозапчастей в Пермском крае
Пресс-служба МЧС
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В Пермском крае произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в магазине автозапчастей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пожар начался в городе Чайковский. Там загорелось одноэтажное здание, существовала угроза распространения огня на расположенные рядом строения.

К ликвидации пожара приступили 25 специалистов и семь единиц техники МЧС России. В результате пожар удалось локализовать на площади в 360 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

Спустя время пожарные ликвидировали открытое горение. В общей сложности на месте работали 33 спасателя и восемь единиц техники. Сейчас специалисты разбирают и проливают конструкции.

Накануне крупный пожар произошел в Москве. Огонь вспыхнул в административном здании на Сретенском бульваре.

Пермский край Пожары МЧС РФ Магазины
13 июня 2024, 06:33
Мужчина в Москве поджег чайхану
РИА «Новости»
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На севере Москвы утром 13 июня неизвестный пытался поджечь ресторан. Огонь потушили, никто не пострадал, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали в чайхану на Головинском шоссе, 1а в 05:21. По словам очевидцев, пьяный мужчина вошел в ресторан, разлил бензин и поджег.

Пожарные прибыли за несколько минут. Они выяснили, что незнакомец поджег дверь чайханы на первом этаже разноуровневого административного здания. В тот момент в ресторане находились несколько человек, никто не пострадал. Огонь потушили до приезда экстренных служб.

Другой пожар произошел в Москве 12 июня.

В 1-м Боткинском проезде случилось возгорание на территории завода. К месту ЧП отправили несколько пожарных машин.

Пожары Москва
13 июня 2024, 05:53
Семилетний мальчик умер на приеме у стоматолога в Красноярске
РИА «Новости»
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Семилетний ребенок скончался в Красноярске на приеме у зубного врача. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

По предварительной информации, мальчик пришел с родителями в клинику в Ленинском районе. Лечить зубы должны были «во сне».

«После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка», - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося организовали проверку и возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В прошлом году похожий случай произошел в Рязанской области. Там трехлетний ребенок скончался на третий день после похода к зубному. Сначала маленькому пациенту провели хирургическое лечение, после чего он чувствовал себя нормально. Плохо ему стало на третий день, родители вызвали скорую, но было уже поздно.

Уголовное дело Дети Врачи Красноярский край

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