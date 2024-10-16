16 октября 2024, 02:36

Татьяна Ким обвинила бывшего супруга в провокациях против Wildberries

РИА «Новости»
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Владелица компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что запланированный ее экс-супругом Владиславом Бакальчуком пресс-тур на складе в Шушарах — незаконный. Она призвала приглашенных журналистов и подрядчиков не посещать это мероприятие. Видеообращение Ким разместила в своем Telegram-канале.

Владелица компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что запланированный ее экс-супругом Владиславом Бакальчуком пресс-тур на складе в Шушарах - незаконный. Она призвала приглашенных журналистов и подрядчиков не посещать это мероприятие. Видеообращение Ким разместила в своем Telegram-канале.

«Уважаемый журналисты и подрядчики! Я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», - заявила предприниматель.

Ким отметила, что последние действия Бакальчука свидетельствуют о его социальной опасности. Ким заявила, что ее бывший супруг не может смириться с успехом объединенной компании и продолжает устраивать провокации.

Ранее Ким уже обращалась к Бакальчуку с просьбой действовать только в рамках закона, а не устраивать разборки в стиле 1990-х. Она заявила, что экс-супруг потерял адекватность восприятия.

Законы Татьяна Бакальчук
15 октября 2024, 23:44
Подозреваемого в подрыве авто в Москве задержали
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Подозреваемого в подрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве задержали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину задержали при координирующей роли надзорного ведомства по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

«Расследование уголовного дела на контроле», - сообщили в прокуратуре.

Взрыв прогремел утром 15 октября возле жилого дома. Предположительно, во внедорожник подложили взрывное устройство. В результате пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик.

Припаркованную машину взорвал профессионал , который рассчитывал убить ее владельца, заявил подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Взрывы Машины Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы
15 октября 2024, 23:03
Продавщица алкомаркета выпила на свой день рождения и ослепла
Unsplash
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Петербургские врачи борются за жизнь 35-летней жительницы Колпина — она выпила в честь своего дня рождения и ослепла, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Правоохранители начали проверку по факту возможного отравления.

По данным журналистов, жительница Колпина работала в местном алкомаркете. После застолья она почувствовала себя нехорошо - в квартиру на Заводской вызвали скорую помощь. Медики осмотрели женщину и решили госпитализировать ее. Сейчас она находится в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе.

Пострадавшая рассказала врачам, что потеряла зрение. Она добавила, что выпитый напиток был «странным» на вкус.

Год назад житель Ирана ослеп на один глаз, приняв двойную дозу виагры. Мужчина потерял зрение спустя три часа после приема препарата.

Петербургские врачи борются за жизнь 35-летней жительницы Колпина - она выпила в честь своего дня рождения и ослепла, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Правоохранители начали проверку по факту возможного отравления.

Санкт-Петербург Больницы Алкоголь
15 октября 2024, 22:34
Пожарная машина и автобус столкнулись в Новой Москве
РИА «Новости»
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Рейсовый автобус и пожарная машина столкнулись вечером 15 октября в деревне Сосенки, сообщил источник 360.ru. ДТП произошло в районе дома 150.

По словам источника, в автобусе пассажиров не было - только водитель. Он получил травмы в результате аварии.

Водитель пожарного КамАЗа тоже пострадал, его зажало в машине. На место происшествия прибыли работники экстренных служб и бригада скорой помощи. Обоих пострадавших передали медикам, участникам ДТП оказывают помощь.

Пару дней назад автобус в Москве провалился в яму , наехав на решетку водостока. Несколько пассажиров пострадали, ему оказали помощь. Автобус пришлось вытаскивать с помощью эвакуатора.

ДТП МЧС РФ Автобусы Москва
15 октября 2024, 21:36
«Так не оставлю». Мать школьницы пообещала добиться наказания буфетчицы за избиение дочери
Unsplash
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Буфетчица первой ударила девочку в школе в Стерлитамаке. Об этом 360.ru рассказала мать потерпевшей Айгуль.

Изначально конфликт с сотрудницей столовой начался 8 октября. Он произошел из-за оплаты пирожка - у девочки были проблемы со связью, деньги с карты списались, но буфетчица не увидела оплату.

«Сегодня продолжение банкета было на этой почве. <…> Она зашла с подругой за булочкой опять, и та ее начала выгонять из буфета, сказала: „Иди отсюда, я тебя все равно обслуживать не буду. Выйди, покинь это помещение“. Слово за слово, у них получилась перебранка. Та ее первая ударила, как моя дочь, говорит. Ну и не только, там и девочки, которые видели, тоже говорят, что она ее ударила первая. А потом она вышла и начала ее уже избивать», - рассказала женщина.

По ее словам, буфетчица не извинилась за случившееся.

«Она утверждает, что моя дочь ее послала на три буквы, обозвала ее проституткой. Просто там ни камер, ничего нету, доказать и опровергнуть эту ситуацию мы не можем. Ни мы, ни она доказать не может. Это просто слова. Дочь говорит, что таких вещей не говорила, та говорит, что она ее вот так вот назвала. Свидетели тоже говорят, что она так ее не называла», - добавила мать девочки.

Она пообещала добиться наказания для буфетчицы. Школьнице предстоит пройти судмедэкспертизу, а также посетить офтальмолога и невропатолога.

«Я это так не оставлю», - подчеркнула Айгуль.

Источник 360.ru сообщил, что ученица сама спровоцировала продавщицу и «довела ее до белого каления».

Драки Школы Женщины

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