30 января 2025, 02:33

Танкер «Волгонефть-239» специально посадили на мель

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Корму танкера «Волгонефть-239» специально посадили на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае. Такие меры приняли ради безопасности экипажа и предотвращения разлива мазута, заявил в беседе с ТАСС судовладелец ЗАО «Волгатранснефть».

Он рассказал, что в момент крушения танкер переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков. Капитан судна не стал снимать экипаж во время спасательной операции, а отдал приказ следовать задним ходом на кормовой части на отмель.

Судовладелец назвал правильным решение капитана. Благодаря этому удалось предотвратить дальнейшее крушение «Волгонефть-239» и разлив нефтепродуктов.

Представитель компании отметил, что действия команды помогли сохранить более двух тысяч тонн мазута целым на борту.

Оперштаб Краснодарского края ранее заявил, что танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации корпуса. Специалисты завершили откачку нефтепродуктов из кормовой части танкера раньше планируемого срока.

Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
29 января 2025, 23:35
Локомотив протаранил автобус в Наро-Фоминске
Читайте нас в: Google Новости
ДТП с участием автобуса и тепловоза произошло в Наро-Фоминске на нерегулируемом железнодорожном переезде. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Авария произошла 29 января в 18:00 часов на железнодорожных путях необщего пользования. Автобус выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где в него врезался локомотив.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего, а также они назначили проверку исполнения законодательства о безопасности железнодорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Накануне массовая авария с участием пяти автомобилей каршеринга на востоке Москвы. В ДТП пострадал один человек.

Наро-Фоминск ДТП Автобусы
29 января 2025, 21:07
Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
Читайте нас в: Google Новости
Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Нижнем Новгороде. Пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Авария произошла на Канавинском мосту около 17:00 по московскому времени.

«В результате ДТП пострадали пять человек, всех госпитализировали», - отметили в ведомстве.

В ликвидации последствий происшествия участвовали пять сотрудников МЧС.

По данным регионального МВД , среди пострадавших пассажиры автобуса и водитель легковушки. Согласно предварительной версии, он нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению со встречным автобусом.

Правоохранители продолжают работать на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее смертельная авария с участием автомобилей УАЗ и Toyota произошла в Новом Уренгое. В результате ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте.

ДТП Автобусы Машины Водители
29 января 2025, 18:36
Самолет Дубай — Москва экстренно сел в Астрахани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пассажирский Boeing, следующий из Дубая в Москву, сел в аэропорту Астрахани. До этого экипаж самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

«Сигнал бедствия подали из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке», - указали в сообщении.

После командир корабля принял решение прервать полет. Судно благополучно приземлилось в Астрахани. Отмечается, что пассажиры и экипаж не пострадали.

Ранее стало известно, что с борта пассажирского Boeing, направляющегося из Дубая в Москву, поступил сигнал бедствия.

По данным сервиса FlightRadar24 , после снижения самолет продолжил полет.

В начале января самолет компании Utair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Рейс следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд, во время полета на борту сработала индикация стабилизатора.

Самолеты Boeing Дубай Москва
29 января 2025, 16:26
В Мытищах задержали мужчину, грозившего поджечь банк
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Мытищах мужчину, угрожавшего поджечь банк. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Патруль получил сигнал тревоги из банка в Новомытищинском проезде. Прибыв на место, экипаж узнал, что несколько минут назад в помещение зашел мужчина и, подойдя к одному из кассовых окон, стал угрожать поджогом. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 43-летний приезжий из Волгограда. Его передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Накануне в Москве задержали пожилого мужчину родом из Крыма , который взломал банкомат и попытался украсть оттуда деньги, но был схвачен на месте преступления.

Банки Мытищи Преступления Росгвардия Мужчины

Новости по теме