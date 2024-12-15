Танкер с топливом потерпел бедствие недалеко от Керченского пролива

«Утром поступило сообщение, что в восьми километрах перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом „Волгонефть 212“ с припиской в порту Санкт-Петербурга», - сказал собеседник агентства.

На борту судна находятся 13 человек. Груз составляет примерно 4,3 тысячи тонн мазута. К месту ЧП направили спасательное судно.

Танкер «Волгонефть 212» был создан в 1969 году и зарегистрирован в Большом порту Санкт-Петербурга. Его владельцем является пермская судоходная компания «Кама Шиппинг».

Ранее танкер, который перевозил 1,4 миллиона литров мазута, затонул у берегов Филиппин. Из 17 человек, находившихся на судне, удалось спасти 16. Власти пытались как можно быстрее устранить последствия аварии и очистить воду от попавшего в нее мазута.