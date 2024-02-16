16 февраля 2024, 18:28

Таможенники в Шереметьеве выявили факт уклонения от налогов на 12 млн рублей

РИА «Новости»
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Сотрудники Шереметьевской таможни выявили ввоз товаров из Китая с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации таможенников, в состав преступной группировки входили четыре человека, граждане России. Стоимость косметических средств злоумышленники специально занижали для уклонения от уплаты таможенных сборов, а мобильные телефоны должным образом не декларировали.

На них завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей. Троих участников группы приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима, а одного - к такому же сроку условно.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес получил шесть лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Груз с наркотиком таможня порта Антверпена обнаружила в конце января 2020 года.

Таможня Контрабанда Россия Аэропорт Шереметьево
16 февраля 2024, 18:17
Екатеринбуржец напал на женщину за отказ купить ему кофе
РИА «Новости»
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Мужчина набросился на незнакомку, которая отказалась покупать ему кофе. Подробностями нападения поделился Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, молодой человек налил себе кипяток и столкнулся с 45-летней женщиной. После этого содержимое стакана разлилось на одежду мужчины. Тогда он стал требовать от посетительницы заказать ему новый напиток.

Женщина проигнорировала просьбу незнакомца и продолжила выбирать себе кофе. Разозлившись из-за отказа, екатеринбуржец стукнул ее по голове - пострадавшая ударилась о кассу. Нападавший сразу же выбежал из магазина, сейчас его разыскивают.

Жительницу Екатеринбурга госпитализировали. Скорая увезла ее с раной на затылке. Обстоятельства нападения выясняются.

В Киргизии мужчина напал на шестилетнюю девочку в магазине.

Иностранец схватил ребенка за горло и пригрозил свернуть шею. Его арестовали на два месяца.

Кофе Женщины Мужчины Екатеринбург
16 февраля 2024, 17:46
Автобус и автомобиль ДПС столкнулись в центре Москвы
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В центре Москвы на улице Сретенка столкнулись автобус и автомобиль ДПС. Об аварии сообщил источник «360».

Лобовое столкновение произошло недалеко от станции метро «Сухаревская». Информации о пострадавших не поступало.

«Народа мало было, тряхануло, никто ничего не понял от неожиданности», - поделился с «360» один из пассажиров автобуса.

Подробности ДТП уточняются. Виновника аварии установят специалисты.

Ранее на северо-востоке Москвы иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали.

ДТП Автобусы Москва
16 февраля 2024, 16:35
«Полмиллиона на собаке потерял». Спасенная в Люберцах Принцесса вряд ли вернется к хозяину
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Житель Люберец Игорь Лучнев, оставивший спаниеля одного в квартире, заявил, что не может позволить себе содержать животное. По словам мужчины, за последние несколько лет он потратил крупную сумму на лечение пса. И теперь не уверен, что готов забрать животное из приюта. Об этом он рассказал «360».

«Я находился в наркологической больнице, а собака осталась одна. У нее было много еды и воды. Но она начала выть, соседи вызвали полицию, вскрыли дверь, собаку увели в приют. На следующий день меня вызвали в полицию, провели беседу. С собаками я живу давно, 40 лет», - поделился Лучнев.

Мужчина признал, что у него проблемы с алкоголем - об этом же говорили и его соседи. Пить он бросал несколько раз, с 2011 года и до пандемии не притрагивался к спиртному. Но в какой-то момент снова начал употреблять алкоголь и в итоге попал в больницу.

Помощь соседей Соседи видели его тяжелое состояние и неоднократно пытались помочь. Живущий в том же подъезде Александр Набоков лично помогал убираться в квартире Лучнева, где повсюду была грязь, лежали горы мусора.

«Он, конечно, отказывался, говорил, что сам все сделает, но по факту ничего не делал. Вчера отмывали квартиру, там еще остались места, где нужно приложить руку, - санузел, например. У него есть стиральная машинка, но он ею не пользуется, потому что она не подключена к коммуникациям», - рассказал мужчина.

Набоков выразил уверенность, что соседу нужен хороший психолог, чтобы он перестал пить. Нельзя отворачиваться от человека, если у него есть проблемы, добавил сосед Лучнева.

Что будет с собакой? Сам бросивший собаку мужчина выразил благодарность соседям за поддержку. Он заметил, что жизнь близится к закату, больших перемен не предвидится и уверенности в возвращении спаниеля нет.

«Я на распутье: не знаю, хочу ли вернуть собаку. За последние три года полмиллиона на собаке потерял - на лечение, на все. А я не такой богатый человек, чтобы столько денег выбрасывать на животное. Мне же тоже хочется кушать. Если собака попадет в хорошие руки, то это замечательно. Я же не отдаю пьянице какому-нибудь за рубль», - заключил он.

Брошенный в Люберцах спаниель несколько дней выл в запертой квартире , пока сотрудники МЧС вместе с полицией не вскрыли дверь и не спасли животное. Волонтеры ласково назвали собаку Принцессой.

Житель Люберец Игорь Лучнев, оставивший спаниеля одного в квартире , заявил, что не может позволить себе содержать животное. По словам мужчины, за последние несколько лет он потратил крупную сумму на лечение пса. И теперь не уверен, что готов забрать животное из приюта. Об этом он рассказал «360».

Люберцы Собаки Животные
16 февраля 2024, 16:29
Иномарка сбила девочку на северо-востоке Москвы
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На улице Бажова 33-летний водитель автомобиля марки Ford сбил несовершеннолетнюю девочку. О происшествии в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в момент ДТП ребенок 2011 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии девочку увезли в больницу. Другие подробности происшествия не уточняются.

«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», - добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП. Он пробрался в открытую машину с оставленным ключом зажигания в замке и успел проехать всего несколько метров прежде чем протаранил стоявший автомобиль.

ДТП Москва

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