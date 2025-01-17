«Там все разорвало, глаз вывернуло». Пьяная девушка покалечила бойца поп-ММА Тарасова

По его словам, все произошло на вечеринке: домой к Корнею пришла компания нетрезвых друзей. Все отдыхали, но в какой-то момент одна из девушек ударила бойца кулаком в глаз.

«Повезли на операцию, чтобы сохранить глаз. Врач говорит, что, скорее всего, придется вставить хрусталик. Но зрение на глазу потерял на всю жизнь. Корней звонил мне ночью, плакал. Девушка попала прямо в глазницу, там все разорвало, глаз вывернуло. Спрашиваю, где он нашел девушку, отвечает - на помойке (смеется)», - рассказал собеседник 360.ru.

Брат пострадавшего добавила, что Корней попросил его купить новый глаз, когда появятся соответствующие технологии.

«Единственное, что успокаивает Корнея, что у бойца UFC Шары Буллета такой же глаз, с хрусталиком. Говорит, что он теперь, как Шара Буллет», - заключил Артем.

В январе 2024 года Корнея Тарасова задержали в Санкт-Петербурге после потасовки на улице.