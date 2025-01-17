17 января 2025, 14:04

«Там все разорвало, глаз вывернуло». Пьяная девушка покалечила бойца поп-ММА Тарасова

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Известный боец поп-ММА и музыкант Корней Тарасов лишился зрения на одном глазу на всю жизнь. Об этом 360.ru сообщил его родной брат Артем Тарасов.

По его словам, все произошло на вечеринке: домой к Корнею пришла компания нетрезвых друзей. Все отдыхали, но в какой-то момент одна из девушек ударила бойца кулаком в глаз.

«Повезли на операцию, чтобы сохранить глаз. Врач говорит, что, скорее всего, придется вставить хрусталик. Но зрение на глазу потерял на всю жизнь. Корней звонил мне ночью, плакал. Девушка попала прямо в глазницу, там все разорвало, глаз вывернуло. Спрашиваю, где он нашел девушку, отвечает - на помойке (смеется)», - рассказал собеседник 360.ru.

Брат пострадавшего добавила, что Корней попросил его купить новый глаз, когда появятся соответствующие технологии.

«Единственное, что успокаивает Корнея, что у бойца UFC Шары Буллета такой же глаз, с хрусталиком. Говорит, что он теперь, как Шара Буллет», - заключил Артем.

В январе 2024 года Корнея Тарасова задержали в Санкт-Петербурге после потасовки на улице.

Спортсмены
17 января 2025, 12:44
Московские росгвардейцы помогли попавшему в ДТП пенсионеру
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Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве оказали помощь мужчине, попавшему в аварию. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Следуя по Варшавскому шоссе, патрульный экипаж Росгвардии заметил врезавшийся в разделительный отбойник перевернутый автомобиль. Внутри зажатой в поврежденных металлических конструкциях машины оказался заблокированным 89-летний мужчина.

Бойцы Росгвардии оцепили место происшествия и вызвали экстренные службы. Они выяснили, что водитель не заметил дорожные работы и врезался в ограждение, после чего машина перевернулась.

Прибывшие спасатели извлекли водителя, он не получил повреждений. Росгвардейцы отметили, что пенсионер «родился в рубашке».

Утром 17 января двое детей и двое взрослых пострадали в аварии на северо-западе Москвы.

ДТП Росгвардия Водители
17 января 2025, 11:52
Деревообрабатывающий цех загорелся на 1200 «квадратах» под Красноярском
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Сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в деревообрабатывающем цеху в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров. Это произошло недалеко от села Чунояр.

На место прибыли 19 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее в пятницу пожар вспыхнул в Благовещенске. Пламя охватило квартиру на пятом этаже жилого дома. Из здания спасли 10 человек. Есть один пострадавший.

Накануне в деревне Аверкиево в Павлово-Посадском городском округе после короткого замыкания загорелся жилой дом. На помощь оказавшимся в пламени людям пришел незнакомец, которого позже жители населенного пункта прозвали Николаем Чудотворцем. Незнакомец вытащил граждан на улицу, но еще до приезда спасателей покинул место происшествия.

Спасатели Пожары МЧС РФ
17 января 2025, 08:38
Полиция нашла похищенные у Малкина перстни Кубка Стэнли в его же доме
РИА «Новости»
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Чемпионские перстни российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после ограбления нашли у него дома. Об этом заявили в соцсети X представители полиции округа Аллегейни.

Правоохранители уточнили, что продолжают расследование. Они попросили всех, кто обладает информацией об ограблении дома спортсмена, предоставить ее полиции.

В США 11 января ограбили дом Малкина, когда он находился на матче с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз». Грабители взломали дверь жилища хоккеиста в Сьюикли-Хайтс и забрали из его сейфа чемпионские кольца за победы в Кубке Стэнли.

Позже журналисты узнали, что преступление могла совершить новая банда , которая грабит в США спортсменов. Злоумышленники проникают в дома игроков-суперзвезд, когда их владельцы отлучаются на матчи.

США Ограбления Хоккей Полиция Евгений Малкин
17 января 2025, 08:32
Двое детей и двое взрослых пострадали в аварии на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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Утром 17 января в районе Южное Тушино столкнулись машины Volkswagen и Chevrolet. В аварии пострадали четыре человека, двое из них детей. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло напротив дома по улице Свободы. В результате перекрыли две полосы движения, в том числе по улице Фабрициуса. Также сотрудники полиции зафиксировали разлив топлива.

В одной из машин находился один взрослый, в другой - взрослый с двумя детьми 10 и 13 лет. Все участники аварии пострадали. На место прибыло четыре машины скорой помощи.

Подростков госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой. Мужчин - в ГКБ 67.

Ранее массовая авария с участием семи машин произошла на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет. Однако обошлось без пострадавших.

Дети ДТП Москва

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