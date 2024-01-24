В Пермском крае несколько пассажиров поезда Томск - Адлер высадили в лесу на станции Щучье Озеро вместо города Чернушка. Одна из пострадавших, студентка из Екатеринбурга рассказала, что им пришлось несколько километров идти по глубокому снегу и в полной темноте, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Проводница спутала время прибытия и, не зная о задержке в расписании, в полночь разбудила пассажиров. Несколько человек сошли с поезда и поняли, что произошла ошибка - вместо Чернушки их высадили в глухом лесу. Запрыгнуть обратно не успели, так как состав сразу тронулся.

«Там не только нас выкинули, там еще женщины с детьми оказались», - сказала студентка.

По ее словам, на необорудованной станции не оказалось связи. Станция Щучье Озеро - без здания и фонарей, только рельсы. Пассажиры пробирались по снегу высотой до пояса несколько километров, затем их подобрал товарный поезд. Из-за переохлаждения девушка обратилась за медпомощью.

Представитель «Федеральной пассажирской компании» заявил журналистам, что шесть пассажиров поезда № 115/116 Томск - Адлер ошибочно вышли на станции Щучье Озеро из-за неблагоприятной погоды и неверного определения местоположения. Четверых из них довезли в Чернушку на такси, двоих - другим составом. Им вернут деньги за билет, начислят бонусные баллы и проведут служебное расследование.