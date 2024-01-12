Таксистка на Урале спасла пенсионерку от мошенников

Оказалось, что напуганная сообщением о пострадавшей в ДТП дочери, пенсионерка везла аферистам 1,8 миллиона рублей. Но Татьяна изменила маршрут и доставила ее в полицию.

«Оказалось, что люди, которые вызвали ей такси, сказали, что ее дочь сбила человека. Теперь ей нужно заплатить крупную денежную сумму», - рассказала Татьяна.

Услышав историю, водитель сразу поняла, что пожилую женщину хотят обмануть, поэтому она повезла ее к сотрудникам правоохранительных органов. В полиции пенсионерка написала заявление. Также Татьяна связалась с дочерью пострадавшей и попросила забрать ее из отделения.

Ранее водитель такси спас московскую пенсионерку от мошенников и помог ей вернуть 400 тысяч рублей. Случай оказался похожим: злоумышленники позвонили 86-летней женщине и сообщили, что ее невестка якобы стала виновницей серьезного ДТП. Аферисты потребовали деньги, чтобы родственница могла избежать наказания.