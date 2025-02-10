10 февраля 2025, 18:24

Таксист в Петербурге спас пенсионерку от мошенников

РИА «Новости»
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Таксист в Санкт-Петербурге спас пожилую женщину от мошенников, отказавшись везти ее в банк. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Водитель получил заказ к дому на проспекте Обуховской обороны и подъехал к дому, но пенсионерка прошла мимо автомобиля. Таксист написал заказчику в приложении, после чего женщина вернулась и спросила, он ли ее повезет.

Женщина рассказала, что не знает марку и номер автомобиля, потому что такси для нее вызвал чужой человек. Оказалось, что направлялась в банк и на протяжении всей поездки разговаривала по телефону. Из контекста таксист понял, что ее пытаются обмануть.

На камеру попало, как мужчина предупреждает пассажирку, что с ней разговаривают мошенники. Затем пенсионерка переспросила телефонного собеседника, нужно ли ей идти домой. После этого таксист начал кричать прохожим, которые знакомыми с пассажиркой.

На помощь пришли председатель ТСЖ и сосед пенсионерки, забрали ее и пообещали связаться с родственниками.

Ранее россиян предупредили о «церковных» мошенничествах.

Мошенничество
10 февраля 2025, 18:15
Скорая и легковушка столкнулись на западе Москвы
РИА «Новости»
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Водители легкового автомобиля и машины скорой помощи не поделили дорогу на перекрестке Университетского проспекта и улицы Лебедева в московском районе Раменки. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, в результате аварии спецтранспорт загорелся.

Источник уточнил, что попавшая в аварию медицинская бригада перевозила пациента в тяжелом состоянии. В результате столкновения никто не пострадал.

Пациента для дальнейшей госпитализации забрала прибывшая на место вторая бригада медиков.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

ДТП Москва
10 февраля 2025, 17:24
Сын бывшего главы Роскомнадзора стал жертвой мошенников
РИА «Новости»
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Сын гендиректора «Газпром-медиа» и бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова стал жертвой мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, действовать аферисты начали 8 февраля, позвонив 20-летнему Николаю Жарову от имени мобильного оператора и заявив якобы о необходимости продлить договор на SIM-карту. Николай получил код и продиктовал его мошенникам, после чего те получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах» и потребовали передать им деньги.

Всего Жаров-младший передал преступникам через курьеров 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро. Затем они начали настаивать, чтобы он сдал в ломбард семейную коллекцию из 16 пар часов. Однако сотрудница заподозрила неладное и вызвала полицию.

Ранее в Москве неравнодушный таксист спас пенсионерку , которую пытались обмануть мошенники. Он приехал к ней на вызов, чтобы отвезти посылку в банк, и заметил, что женщина сильно нервничает. В посылке он нашел 250 тысяч рублей и, поняв, для кого они на самом деле, вызвал полицию.

Роскомнадзор Мошенничество Полиция
10 февраля 2025, 16:18
В Петербурге пытались незаконно продать свыше 450 бриллиантов
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В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции пресекли незаконную торговлю бриллиантами в выставочном центре на Петербургском шоссе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным следствия, двое злоумышленников нелегально продали драгоценные камни более чем на 5,5 миллиона рублей. У них изъяли компьютеры, средства связи, свыше 450 бриллиантов, более 15 тысяч долларов и около 740 тысяч рублей.

Против мужчин МВД возбудило уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных камней. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве суд оштрафовал уборщицу , которая несколько месяцев обворовывала квартиру своей нанимательницы, вынося оттуда деньги и ювелирные украшения. Женщина призналась в содеянном.

Санкт-Петербург Уголовное дело МВД РФ ФСБ Торговля Полиция
10 февраля 2025, 16:08
Уголовное дело завели после избиения спортивного комментатора Скворцова
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После нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирской области завели уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в областной прокуратуре.

По данным представителя регионального надзорного ведомства, дело возбудили по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Мужчину доставили в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. По предварительным данным, Скворцова могли жестоко избить в одном из местных заведений, где он отдыхал вместе с друзьями. В какой-то момент он вступился за знакомого, после чего начался конфликт с другой компанией.

Сейчас 49-летний спортивный комментатор находится в сознании, однако не может вспомнить, что именно с ним произошло. Супруга Скворцова сообщила, что у него подтвердили черепно-мозговую травму.

Драки Уголовное дело Больницы

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