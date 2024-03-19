Таксист устроил стрельбу возле жилого дома в Люберцах из-за закрытого шлагбаума

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в ночь на 19 марта на улице 3-е Почтовое отделение. Шофер подъехал к дому и потребовал от охранника открыть ему шлагбаум, но получил отказ. Завязался конфликт, и таксист достал из машины пистолет, затем выстрелил в воздух и скрылся.

Полицейские уточнили, что мужчину уже удалось задержать. В его квартире нашли оружие. Следовали возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Несколько дней назад, 16 марта, в Приморском крае мужчина застрелил из ружья жену и семилетнего ребенка. Правоохранители выяснили, что ранее главу семейства судили за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.